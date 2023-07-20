Element Development устроится в столице

Более высокая маржинальность и простая процедура согласования проектов стимулируют петербургских застройщиков развиваться в Москве. Element Development приобрела 0,5 га под первый жилой проект бизнес-класса в столице и планирует застроить в городе еще четыре участка. Интерес к выходу на этот рынок со стороны петербургских компаний будет расти, но с учетом высокой конкуренции далеко не все из них будут успешны, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О том, что компания Element Development приобрела участок на Новой дороге, 11Б, в Басманном районе Москвы, «Ъ-СПб» рассказали участники рынка недвижимости. Генеральный директор Element Development Виталий Коробов подтвердил «Ъ-СПб» эту информацию. Ранее земля по этому адресу площадью около 0,5 га принадлежала Государственному научному центру лесопромышленного комплекса, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Его владельцы в ЕГРЮЛ не указаны, в 2021 году акции компании в рамках приватизации приобрела Людмила Журавлева, следует из материалов торгов.

Element Development специализируется на строительстве жилья и апартаментов в Санкт-Петербурге. Компания была основан в 2021 году бывшим топ-менеджером ГК «Аквилон» Виталием Коробовым. Партнерами предпринимателя по бизнесу выступают выходец из Seven Suns Development Дмитрий Андреев и Андрей Захаренков, которого источник «Ъ-СПб» называет сыном экс-начальника департамента обеспечения правопорядка на транспорте Вячеслава Захаренкова. Доли в некоторых проектах Element Development принадлежат Андрею Скоблову, который ранее был депутатом муниципального округа «Правобережный» от «Единой России».

На площадке будет построен жилой комплекс бизнес-класса площадью 17 тыс. кв. м, пояснил господин Коробов. Стоимость проекта с учетом затрат на приобретение участка составят 6,3 млрд рублей. Строительство комплекса начнется в октябре и завершится через три года. В этом году Element Development приобрела еще четыре участка в Москве под жилье и апартаменты, отметил господин Коробов, но подробностей не раскрыл.

Сумма сделки могла составить от 2 до 3 млрд рублей, полагает директор по маркетингу холдинга AAG Евгений Хохлов. Участок на Новой дороге предлагался за 120 тыс. рублей за квадратный метр возводимой площади, что было очень высоким показателем, говорит управляющий партнер Rusland SP Илья Шуравин. В связи с этим локальные игроки не стали всерьез рассматривать данную площадку, объясняет эксперт. По его словам, при хорошем маркетинге и качественной архитектуре жилье в этой локации можно распродать менее чем за год.

Выход в Москву позволит диверсифицировать портфель проектов, отмечает господин Коробов. В столице более высокий уровень спроса и есть примеры успешной работы петербургских застройщиков, указывает он. Среди компаний, которые представлены на этом рынке,— Seven Suns Development, группа «Аквилон», площадки под развитие в Москве также есть у Legenda и «Охта Групп».

Число подобных примеров будет расти, ожидает господин Шуравин. Сейчас запросы на поиск площадок в Москве есть от шести компаний из Санкт-Петербурга, которые пока там не представлены, объясняет он. Затраты на строительство и землю в городе сопоставимы с Санкт-Петербургом, но цена продаж жилья в бизнес-классе в полтора раза выше, подчеркивает эксперт по девелопменту Андрей Вересов. Кроме того, на столичном рынке проще согласовать проект, поскольку у них нет таких проблем с дефицитом социальной инфраструктуры, уточняет он. Выходить в Москву петербургских застройщиков также стимулирует сокращение участков под застройку, добавляет господин Хохлов.

Однако далеко не все девелоперы могут позволить себе подобную экспансию, учитывая конкурентную среду, высокие стандарты качества строительства и концептуальной проработки проектов, предупреждает директор департамента продаж новостроек NF Group Наталья Сазонова. У региональных застройщиков не всегда был успешный опыт работы в Москве, соглашается господин Вересов. Таким компаниям, как Legenda, «Брусника» и «Страна Девелопмент», до сих пор не удалось стать заметными игроками в столице, несмотря на то, что они начали развиваться там еще несколько лет назад, резюмирует эксперт.

Константин Куркин