Подписка о невозврате

Ленинский райсуд Перми объявил в розыск и заочно арестовал бывшего гендиректора фонда «Содействие — XXI век» Елену Найданову. Вместе с бывшим зампредседателя правительства Прикамья Еленой Лопаевой их обвиняют в растрате 67,7 млн руб. Согласно информации МВД, 9 июля госпожа Найданова покинула пределы страны, с тех пор о ее местонахождении ничего не известно. По данным «Ъ-Прикамье», находившаяся под подпиской о невыезде подсудимая улетела в Дубай. Суд согласился с мнением прокуратуры, что Елена Найданова нарушила условия меры пресечения, и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания. Госпожа Найданова уехала за границу после того, как в процессе был объявлен почти трехнедельный перерыв. Собеседники «Ъ-Прикамье» отмечают, что таким образом она выиграла время.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

О пропаже Елены Найдановой стало известно 18 июля, когда она не явилась на очередное заседание Ленинского райсуда. Тогда защитник госпожи Найдановой сообщил, что ему также не известно о местонахождении доверителя. В результате председательствующая в процессе Оксана Корепанова объявила перерыв на сутки, поручив сотрудникам УФССП по Пермскому краю установить, где находится подсудимая. В Ленинском райсуде рассматривается уголовное дело, в рамках которого госпожа Найданова и бывший зампредседателя правительства Пермского края обвиняются в хищении путем растраты 67,7 млн руб. из средств фонда «Содействие — XXI век». По версии следствия, преступление было совершено в 2017–2019 годах. Похищенные деньги выводились под видом оплаты различных мероприятий, которые фактически не проводились.

Первой подозреваемой по делу стала Елена Найданова, в 2021 году ей было предъявлено обвинение в мошенничестве. Она дала показания в отношении госпожи Лопаевой, которая была задержана, а потом отправлена в СИЗО. Далее мера пресечения ей была заменена на домашний арест, а затем и на запрет определенных действий. Обе фигурантки сначала полностью признали вину, заключив досудебные соглашения о сотрудничестве. Обвиняемые утверждали, что фактически денежные средства тратились на нужды управленческой команды губернатора региона, в то время это был Максим Решетников. Он проходит по делу свидетелем. Однако в итоге ГСУ СКР, которое расследовало дело, сочло, что показания фигуранток не подтвердились. Досудебные соглашения между обвиняемыми и прокуратурой были расторгнуты по инициативе следствия, а Лопаевой и Найдановой было предъявлено уточненное обвинение в растрате.

В мае уголовное дело было передано в суд, который до исчезновения Елены Найдановой успел провести шесть заседаний. 19 июля выяснилось, что защитник подсудимой так и не смог ничего узнать о ее местонахождении. Станция скорой медицинской помощи на запрос суда ответила, что вызовов от госпожи Найдановой к ним не поступало. Отправившиеся к ее месту жительства сотрудники УФССП по Пермскому краю застали в квартире только супруга подсудимой. Мужчина пояснил, что не знает, где находится его жена. Тогда судья Корепанова решила направить запрос в МВД с целью получения информации о ее возможном выезде за пределы Пермского края или за границу. Через несколько часов полицейские передали данные, что 9 июля Елена Найданова выехала за пределы Российской Федерации и обратно не возвращалась. Как выяснил «Ъ-Прикамье», в этот день она улетела в Дубай из аэропорта Кольцово (Екатеринбург). Ранее в ходе одного из судебных заседаний Елена Лопаева утверждала, что у госпожи Найдановой есть недвижимость во Франции.

Гособвинитель Светлана Плотникова обратилась с ходатайством об объявлении подсудимой в розыск и изменении ей меры пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу. Защитник Елены Найдановой адвокат Владимир Давыдов выступил против. По его мнению, причины отсутствия его доверительницы точно не установлены. Оставить ходатайство без удовлетворения просили адвокаты Михаил Постаногов и Андрей Березин, которые представляют интересы госпожи Лопаевой. Последняя заявила, что не представляет, как можно рассматривать дело в отсутствие второй подсудимой. «Я нахожусь здесь исключительно из-за оговора Найдановой,— сказала она.— Я ничего не знаю о ряде свидетелей по делу и многих других данных».

В итоге суд решил удовлетворить ходатайство прокурора и объявить госпожу Найданову в федеральный розыск и арестовать на два месяца с момента задержания. При этом рассмотрение дела в отношении нее приостановлено, а в отношении Елены Лопаевой продолжится после перерыва.

Собеседники «Ъ-Прикамье» отмечают, что в данной ситуации одним из основных вопросов является тот, по какому документу Елена Найданова пересекла границу. По их словам, загранпаспорт у обвиняемых, как правило, изымается на стадии предварительного следствия по делу. «Если человек находится под подпиской или запретом определенных действий, то автоматически он не вносится в списки лиц, которым запрещено выезжать за границу,— рассказывает один из юристов.— Так называемый „сторожок“ на конкретного человека может быть поставлен только по инициативе оперативных служб, в этом случае им придет информация о бронировании билета или попытке пересечения границы». Другой источник отмечает, что госпожа Найданова выбрала удачный момент для выезда за пределы страны. «С 28 июня по 18 июля в процессе был объявлен перерыв, поэтому хватились ее довольно поздно,— говорит он.— Кроме того, в международный розыск подсудимая может быть объявлена после вступления в силу постановления суда об ее аресте. До этого формальных проблем в перемещении за рубежом у человека пока нет».

Дмитрий Астахов