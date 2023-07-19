С этой даты можно отсчитывать историю отечественного автопрома. Именно 19 июля 1896 года состоялся показ первого «самодвижущегося экипажа» российской постройки перед императором Николаем II во время XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. История так распорядилась, что другой даты в истории с первым русским автомобилем у нас нет. Петр Александрович Фрезе и Евгений Александрович Яковлев приступили к его постройке в 1895 году и закончили к весне следующего года, но ни дата начала работ, ни день их окончания неизвестны. Выставка проходила с 28 мая по 1 октября 1896 года, но нет данных, был ли автомобиль готов к ее открытию или появился в Нижнем Новгороде чуть позже, поэтому единственная «точная» дата с числом и месяцем в этой истории — день демонстрации перед царем.
Предстать перед царем
19 июля — день рождения первого русского автомобиля
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