Предстать перед царем

С этой даты можно отсчитывать историю отечественного автопрома. Именно 19 июля 1896 года состоялся показ первого «самодвижущегося экипажа» российской постройки перед императором Николаем II во время XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде. История так распорядилась, что другой даты в истории с первым русским автомобилем у нас нет. Петр Александрович Фрезе и Евгений Александрович Яковлев приступили к его постройке в 1895 году и закончили к весне следующего года, но ни дата начала работ, ни день их окончания неизвестны. Выставка проходила с 28 мая по 1 октября 1896 года, но нет данных, был ли автомобиль готов к ее открытию или появился в Нижнем Новгороде чуть позже, поэтому единственная «точная» дата с числом и месяцем в этой истории — день демонстрации перед царем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография История первого российского «самодвижущегося экипажа» до сих пор недостаточно исследована. Так, известно всего два снимка автомобиля. Самый известный из них сделан нижегородским фотографом Максимом Дмитриевым. Само название «Яковлев и Фрезе» появилось уже в советской историографии по именам двух создателей — горного инженера и владельца экипажной фабрики Петра Александровича Фрезе и отставного морского офицера Евгения Александровича Яковлева, основавшего в 1890 году Мытнинский машиностроительный, чугуно- и меднолитейный завод, где выпускали двигатели внутреннего сгорания Фото: Из архива Дениса Токмакова Вторая из дошедших до нас фотографий также сделана на выставке, но ее автор неизвестен. Снимок был опубликован в рекламе фабрики Фрезе в 1901 году, когда она из экипажной превратилась в экипажно-автомобильную. Кстати, первый русский автомобиль продавался на выставке за 1500 рублей, но удалось ли его продать — неизвестно Фото: Из архива Дениса Токмакова Посетившие выставку 19 июля император Николай II и императрица Александра Федоровна наблюдали автомобиль в действии, но прокатиться на нем не пожелали, а царь даже не упомянул о нем в своем дневнике, отметив только, что в тот день в разных местах пробовал вина и сидр. Спортсмен Леонид Колотилов, приехавший на выставку в Нижний Новгород из Санкт-Петербурга на велосипеде, стал свидетелем этой сцены: «Его Императорское Величество Государь Император изволил обратить внимание на этот экипаж, и г. министр финансов ст. секр. С.Ю. Витте доложил Государю, что это первый механический экипаж, построенный в России. Его Императорскому Величеству благоугодно было видеть его в действии. Тотчас же владелец и фабрикант его г. Фрезе проехал перед Их Императорскими Величествами, окруженными многочисленной свитой» Фото: Из архива Дениса Токмакова Автомобиль приводился в действие одноцилиндровым двигателем мощностью примерно от 1 до 2 л.с., а его скорость составляла около 20 км/ч. Вместо рулевого колеса для поворота тогда применялась ручка как у кофемолки, а регулировка газа и переключение передач осуществлялось двумя «подрулевыми» рычажками. Фонари работали либо от обычных свечей, либо от керосиновой горелки Фото: Из архива Дениса Токмакова Кроме автомобиля, на выставке в Нижнем Новгороде демонстрировались и другие новинки транспорта, например, первый в России электрический трамвай, курсировавший по ее территории. В отличие от детища Яковлева и Фрезе, трамвай был увековечен императором Николаем II в дневнике: «Для сокращения времени между павильонами ехали по электрической дороге». Протяженность дороги составляла более трех километров Фото: Из архива Дениса Токмакова XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка стала крупнейшей в дореволюционной России. Для нее возвели около 70 зданий и сооружений, а также более 120 павильонов частных лиц и учреждений. За 125 дней работы число посетителей составило 991 033 человека Фото: Из архива Дениса Токмакова До сих пор неизвестно, в каком павильоне демонстрировался автомобиль. Стенд завода Яковлева помещался в Машином отделе, а экспонаты фабрики Фрезе — в Экипажном. Каталог экспонатов выставки вообще не упоминает автомобиль — только двигатели, сани и карету Фото: Из архива Дениса Токмакова Дальнейшая судьба автомобиля неизвестна, в отличие от его создателей: Яковлев умер в 1898 году, а Фрезе продолжил заниматься постройкой автомобилей, но уже с использованием двигателей иностранного производства. На его фабрике были построены первые российские электромобили, первый троллейбус, первый грузовик, первый автобус, первая пожарная машина. В 1910 году он продал фабрику другому отечественному производителю автомобилей — Русско-Балтийскому вагонному заводу Фото: Из архива Дениса Токмакова Поскольку автомобиль Яковлева и Фрезе не сохранился, то предпринимались попытки построить его реплику. Первым оказался Спартак Григорян, еще в советское время нашедший на свалке остатки конного экипажа и пытавшийся превратить их в реплику первого русского автомобиля. Довести замысел до конца помешала смерть Григоряна, а его наследник продали «недострой» одному из коллекционеров уже как останки настоящего автомобиля Яковлева и Фрезе Фото: Из архива Дениса Токмакова В руки Спартака Григоряна попал экипаж с интересными артефактами. Так, на одной из рессор стоит клеймо «рессорного заведения» Игнатьева из города Вильна. Так во времена Российской Империи называлась нынешняя литовская столица Вильнюс Фото: Из архива Дениса Токмакова Сейчас владельцем реплики Спартака Григоряна является коллекционер Любовь Елизаветина, принявшая решение довести начатое когда-то дело до конца. В данный момент «Мануфактура Александра Бушуева», известная созданием реплик и игровых автомобилей для кинофильмов, доделывает проект, когда-то начатый Спартаком Григоряном Фото: Из архива Дениса Токмакова По новому замыслу это будет не точная копия первого русского автомобиля, поскольку колесная база и сами колеса не соответствуют по пропорциям оригиналу, а скорее «по мотивам». Реплика представляется как «автомобиль трех столетий», сочетающий в себе отдельные детали XIX века, замысел Спартака Григоряна из ХХ века и окончание проекта в XXI веке. Получившийся автомобиль планируется использовать на различных мероприятиях и снимать в кино Фото: Из архива Дениса Токмакова В 1996 году, к столетию создания автомобиля Яковлева и Фрезе, газета «Авто-Ревю» построила его точную копию. Долгое время реплика демонстрировалась в экспозиции Политехнического музея до его закрытия на реконструкцию, потом находилась в помещении редакции газеты, а сейчас иногда участвует в выставках Фото: Из архива Дениса Токмакова Реплика газеты «Авто-Ревю» максимально приближена к оригиналу, насколько это возможно при создании копии по двум фотографиям. Многие вещи создателям пришлось додумывать, исходя из похожих решений на автомобилях того времени, например, двигатель и трансмиссию. Способна ли реплика самостоятельно ездить — неизвестно Фото: Из архива Дениса Токмакова Следующая фотография 1 / 14 История первого российского «самодвижущегося экипажа» до сих пор недостаточно исследована. Так, известно всего два снимка автомобиля. Самый известный из них сделан нижегородским фотографом Максимом Дмитриевым. Само название «Яковлев и Фрезе» появилось уже в советской историографии по именам двух создателей — горного инженера и владельца экипажной фабрики Петра Александровича Фрезе и отставного морского офицера Евгения Александровича Яковлева, основавшего в 1890 году Мытнинский машиностроительный, чугуно- и меднолитейный завод, где выпускали двигатели внутреннего сгорания Фото: Из архива Дениса Токмакова Вторая из дошедших до нас фотографий также сделана на выставке, но ее автор неизвестен. Снимок был опубликован в рекламе фабрики Фрезе в 1901 году, когда она из экипажной превратилась в экипажно-автомобильную. Кстати, первый русский автомобиль продавался на выставке за 1500 рублей, но удалось ли его продать — неизвестно Фото: Из архива Дениса Токмакова Посетившие выставку 19 июля император Николай II и императрица Александра Федоровна наблюдали автомобиль в действии, но прокатиться на нем не пожелали, а царь даже не упомянул о нем в своем дневнике, отметив только, что в тот день в разных местах пробовал вина и сидр. Спортсмен Леонид Колотилов, приехавший на выставку в Нижний Новгород из Санкт-Петербурга на велосипеде, стал свидетелем этой сцены: «Его Императорское Величество Государь Император изволил обратить внимание на этот экипаж, и г. министр финансов ст. секр. С.Ю. Витте доложил Государю, что это первый механический экипаж, построенный в России. Его Императорскому Величеству благоугодно было видеть его в действии. Тотчас же владелец и фабрикант его г. Фрезе проехал перед Их Императорскими Величествами, окруженными многочисленной свитой» Фото: Из архива Дениса Токмакова Автомобиль приводился в действие одноцилиндровым двигателем мощностью примерно от 1 до 2 л.с., а его скорость составляла около 20 км/ч. Вместо рулевого колеса для поворота тогда применялась ручка как у кофемолки, а регулировка газа и переключение передач осуществлялось двумя «подрулевыми» рычажками. Фонари работали либо от обычных свечей, либо от керосиновой горелки Фото: Из архива Дениса Токмакова Кроме автомобиля, на выставке в Нижнем Новгороде демонстрировались и другие новинки транспорта, например, первый в России электрический трамвай, курсировавший по ее территории. В отличие от детища Яковлева и Фрезе, трамвай был увековечен императором Николаем II в дневнике: «Для сокращения времени между павильонами ехали по электрической дороге». Протяженность дороги составляла более трех километров Фото: Из архива Дениса Токмакова XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка стала крупнейшей в дореволюционной России. Для нее возвели около 70 зданий и сооружений, а также более 120 павильонов частных лиц и учреждений. За 125 дней работы число посетителей составило 991 033 человека Фото: Из архива Дениса Токмакова До сих пор неизвестно, в каком павильоне демонстрировался автомобиль. Стенд завода Яковлева помещался в Машином отделе, а экспонаты фабрики Фрезе — в Экипажном. Каталог экспонатов выставки вообще не упоминает автомобиль — только двигатели, сани и карету Фото: Из архива Дениса Токмакова Дальнейшая судьба автомобиля неизвестна, в отличие от его создателей: Яковлев умер в 1898 году, а Фрезе продолжил заниматься постройкой автомобилей, но уже с использованием двигателей иностранного производства. На его фабрике были построены первые российские электромобили, первый троллейбус, первый грузовик, первый автобус, первая пожарная машина. В 1910 году он продал фабрику другому отечественному производителю автомобилей — Русско-Балтийскому вагонному заводу Фото: Из архива Дениса Токмакова Поскольку автомобиль Яковлева и Фрезе не сохранился, то предпринимались попытки построить его реплику. Первым оказался Спартак Григорян, еще в советское время нашедший на свалке остатки конного экипажа и пытавшийся превратить их в реплику первого русского автомобиля. Довести замысел до конца помешала смерть Григоряна, а его наследник продали «недострой» одному из коллекционеров уже как останки настоящего автомобиля Яковлева и Фрезе Фото: Из архива Дениса Токмакова В руки Спартака Григоряна попал экипаж с интересными артефактами. Так, на одной из рессор стоит клеймо «рессорного заведения» Игнатьева из города Вильна. Так во времена Российской Империи называлась нынешняя литовская столица Вильнюс Фото: Из архива Дениса Токмакова Сейчас владельцем реплики Спартака Григоряна является коллекционер Любовь Елизаветина, принявшая решение довести начатое когда-то дело до конца. В данный момент «Мануфактура Александра Бушуева», известная созданием реплик и игровых автомобилей для кинофильмов, доделывает проект, когда-то начатый Спартаком Григоряном Фото: Из архива Дениса Токмакова По новому замыслу это будет не точная копия первого русского автомобиля, поскольку колесная база и сами колеса не соответствуют по пропорциям оригиналу, а скорее «по мотивам». Реплика представляется как «автомобиль трех столетий», сочетающий в себе отдельные детали XIX века, замысел Спартака Григоряна из ХХ века и окончание проекта в XXI веке. Получившийся автомобиль планируется использовать на различных мероприятиях и снимать в кино Фото: Из архива Дениса Токмакова В 1996 году, к столетию создания автомобиля Яковлева и Фрезе, газета «Авто-Ревю» построила его точную копию. Долгое время реплика демонстрировалась в экспозиции Политехнического музея до его закрытия на реконструкцию, потом находилась в помещении редакции газеты, а сейчас иногда участвует в выставках Фото: Из архива Дениса Токмакова Реплика газеты «Авто-Ревю» максимально приближена к оригиналу, насколько это возможно при создании копии по двум фотографиям. Многие вещи создателям пришлось додумывать, исходя из похожих решений на автомобилях того времени, например, двигатель и трансмиссию. Способна ли реплика самостоятельно ездить — неизвестно Фото: Из архива Дениса Токмакова