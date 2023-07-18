В Оренбурге раскритиковали генплан

Руководитель реготделения КПРФ в Оренбургской области Максим Амелин требует скорректировать проект генплана Оренбурга. По его мнению, он нарушает права горожан. Одним из резонансных вопросов стала тема выкупа земель для магистрали у Ростошинских прудов. По плану она проходит там, где расположены участки с жилой застройкой. Строительство магистрали предполагает изъятие земельных участков и сноса домов. Ранее Министерство экономического развития РФ отклонило проект генплана и отправило его на доработку. Кроме того, оренбургское региональное отделение Союза архитекторов России рекомендовало заказчику проекта направить его на переработку и отработать все возражения. Архитекторы указали на 14 проблемных ­моментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат заксобрания Оренбургской области Максим Амелин требует скорректировать проект генерального плана Оренбурга. По его мнению, он нарушает права горожан. Об этом коммунист сообщил на своих страницах в соцсетях.

Публичные слушания по проекту генплана в редакции 2023 года прошли в конце минувшей недели. Жители выступили со множественными замечаниями к проекту. Как отметил Максим Амелин, одной из самых резонансных стала тема выкупа земель для магистрали у Ростошинских прудов. Магистраль должна соединить Северо-Западный микрорайон и поселок Ростоши. «По плану она проходит там, где сейчас расположены участки с жилой застройкой. Ее строительство предполагает изъятие земельных участков и сноса домов!» — подчеркивает господин Амелин.

Также жители обратили внимание на темы о территориях под социальные объекты, о месте нового кладбища и крематория, новом мосте через Урал и о судьбе земель ­сельхозназначения.

•Заочный этап общественных слушаний по сбору предложений граждан продлится до 19 июля. Жители могут направить их в министерство архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области. Разъяснения по самым актуальным вопросам будут опубликованы в официальных источниках министерства, уточняют в ведомстве.

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Оренбуржья Максим Щепинов также отметил, что самым животрепещущим вопросом стало планирование строительства дороги ценой сноса более 70 участков (а по словам жителей — 147 участков), на которых стоят дома людей. Также Максим Щепинов заметил, что компания, занимавшаяся разработкой нового генплана за 49 млн руб., относится к недобросовестным поставщикам. Компанией-разработчиком выступало ООО «Корпус» из Новосибирска.

«Стандартным ответом чиновников стала фраза: мы учтем ваши замечания. А поскольку протокол публичных слушаний носит рекомендательный характер, то верить очередным обещаниям можно с трудом»,— полагает господин ­Щепинов.

Ранее Министерство экономического развития РФ отклонило проект генплана и отправило его на доработку. В министерстве архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области пояснили, что федеральный орган проверяет полноту представленных в проекте генплана данных и их соответствие требованиям законодательства РФ: «Отказ Минэкономразвития РФ в согласовании проекта генплана Оренбурга связан с техническими неточностями векторных данных проекта. Все недочеты будут устранены в ближайшие сроки».

Кроме того, оренбургское региональное отделение Союза архитекторов России рекомендовало заказчику проекта направить его на переработку и отработать все возражения, замечания и предложения. Архитекторы указали на 14 проблемных моментов проекта: «Особо необходимо отметить ситуацию, складывающуюся вокруг предполагаемого проектом генплана изъятия земельных участков и сноса индивидуальных жилых домов в пос. „Космос-91“, мкр. Ростошинские пруды и мкр. Ростоши». Общественники подчеркивают, что застройка индивидуальных землевладений размежевана в соответствии с действующим генпланом, срок действия которого истекает лишь после 2030 года: «Генпланом, а затем и проектами планировки и межевания территории была предусмотрена магистральная улица по контуру этого жилого массива, никак не затрагивая интересы граждан, имеющих законные права на участки и разрешения на ­строительство».

Вопросы у Союза архитекторов вызывала и предлагаемая социальная инфраструктура проекта генплана Оренбурга. Проект предполагает строительство школы в зоне Ж.22 (Молодой Оренбург) на 3,5 тыс. и на более чем 5 тыс. учеников. «Зачем? В условиях недавней пандемии такая концентрация детей вызывает большие сомнения. Какова должна быть территория подобных школ? Какой этажности должны быть окружающие дома? На эти вопросы проект генплана не отвечает. Мировая практика не знает школ вместимостью свыше 2,5 тыс. учеников!» — подчеркивают специалисты.

По мнению архитекторов, совершенно не понятен предложенный в проекте вынос кладбища Степное в южную часть города: «Действующая территория кладбища имеет достаточный ресурс для продолжения погребальной деятельности на 10 лет, а также обладает достаточным потенциалом для обеспечения комфортного сосуществования с городом. Предлагаемая в проекте площадка в Южной части города, пос. Весенний, имеет недостаточный уровень проработки и не подтверждена научными данными».

Ани Айвазян