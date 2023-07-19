Историческое здание перетянут на торгах

Историческое здание канатной фабрики Иоакима Гота на Петровском острове выставили на торги. Принадлежащее государству здание предлагают взять в аренду на пять лет по изначальной цене около 38,4 млн рублей в год. Объект можно использовать под склад индивидуального хранения или легкое производство, но из-за того, что речь идет об аренде, интерес к аукциону будет невысоким, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikimapia.org Фото: wikimapia.org

Право аренды корпуса канатной фабрики Иоакима Гота на Петровском проспекте, 20, литера Я, выставили на торги. Объект, который находится в федеральной собственности, предлагается арендаторам под производственно-складскую функцию, начальная ставка составляет 3,2 млн рублей в месяц без учета НДС. Торги намечены на 31 июля, с победителем аукциона будет заключен договор на пять лет. Информация о текущем арендаторе в материалах торгов не указана, на сентябрь 2021 года здание занимало ООО «Ремстройреконструкция». Указанные компанией телефоны для связи вчера не отвечали.

Заявленная стоимость аренды в 3,2 млн рублей в месяц выглядит слегка завышенной с учетом состояния объекта, считает вице-президент Becar Asset Management Ольга Шарыгина. Более реалистичной выглядит ставка в 1,7–2,6 млн рублей, полагает она. Здание находится не в лучшем состоянии, что потребует существенных вложений в реконструкцию, особенно если объект является памятником, отмечает старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Кирилл Вечер.

Здания канатной фабрики Гота были построены в середине XIX — начале XX века. Это одно из старейших предприятий Петербурга, которое производило канаты и веревки для кораблей. В 1918 году его национализировали и переименовали в «Петропенькострой», а затем — в «Канат». В 2020 году комплекс из пяти зданий канатной фабрики Гота признали памятником регионального значения. Как сообщали в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, часть зданий до сих пор используется под производство или склады.

Только складская функция в этой локации не будет востребована, уверена госпожа Шарыгина. Если отталкиваться от уровня жилой застройки, там напрашивается ресторан, магазины и общественные пространства, объясняет эксперт. Однако потенциал развития объекта ограничен конкретным назначением, подчеркивает партнер, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин.

Объект может быть перепрофилирован под склад индивидуального хранения, поскольку рядом находится жилая застройка, полагает господин Вечер. Но при этом под self-storage целесообразно использовать только часть здания, так как исключительно для этой функции его площадь выглядит избыточной, объясняет он. Другой вариант — размещение легкой промышленности (швейное или мебельное производство) или выпуск электронной продукции, указывает господин Вечер. Однако интерес к участию в торгах будет низким, поскольку речь идет об аренде, а не о покупке федеральной собственности, предупреждает господин Трушин.

По данным IPG Estate, в Санкт-Петербурге наблюдается дефицит предложения готовых производственных помещений для аренды или покупки. В этих условиях на высоком уровне остается спрос на земельные участки со стороны производственного сектора. Общий уровень вакансии на индустриально-складском рынке с учетом субаренды в компании оценивают в 1,5%.

В сегменте self-storage за первые четыре месяца 2023 года в Санкт-Петербурге было открыто 19 новых объектов, подсчитали в Maris. В компании отмечают рост спрос на услуги индивидуального складского хранения после пандемии в связи с увеличением требований к жилому пространству. Основной спрос формируют резиденты преимущественно районов массовой жилой застройки.

Андрей Кащавцев, Константин Куркин