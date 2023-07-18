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Коммерсантъ FM
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Украинский химик пригодился заочно

Офицера «Азова» после обмена решили судить за пытки пленных

Как стало известно «Ъ», в Верховном суде ДНР будут заочно судить легендарного украинского боевика Давида Касаткина, имевшего прозвище и радиопозывной Химик. Служа офицером в спецназе запрещенного в России подразделения нацгвардии Украины «Азов», Давид Касаткин, по версии следствия, жестоко избивал пленных российских военных и угрожал самому главе Чечни Рамзану Кадырову. Но в итоге Химик не только выжил после сдачи в плен, но и был обменян на солдат РФ. Причастность к пыткам и угрозам он отрицает.

Давид Касаткин

Давид Касаткин

Фото: Соцсети Давида Касаткина

Давид Касаткин

Фото: Соцсети Давида Касаткина

Как рассказали в Главной военной прокуратуре, утверждено обвинение по уголовному делу граждан Украины Давида Касаткина и Дениса Жучкова, которым заочно инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных в зависимости от роли каждого из них ст. 356, ст. 115 и ст. 116 УК РФ (жестокое обращение с военнопленными; умышленное причинение их здоровью легкого вреда с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также побои и иные насильственные действия. Преступления совершались по мотивам вражды к военным).

Из материалов уголовного дела, которое Верховный суд ДНР рассмотрит заочно, следует, что уроженец Мариуполя Давид Касаткин с 2016 года проходил военную службу как мобилизованный в отряде специального назначения, входящего в состав войсковой части 3057 восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины (запрещенный в Российской Федерации националистический батальон «Азов»). Состоял в должности командира взвода и имел звание лейтенанта. В той же части служил Денис Жучков из Харьковской области — младший сержант, командовавший отделением спецназа.

По данным Следственного комитета РФ, 12 апреля прошлого года в Мариуполе на улице Морских Десантников украинские нацгвардейцы захватили в плен рядового мотострелка и прапорщика российской армии, которым надели повязки на глаза, а руки за спиной связали пластиковыми хомутами. Затем пленных доставили в подвал здания бывшего Приморского РОВД, что на проспекте Нахимова. Там хомуты заменили наручниками

Вскоре в РОВД, отмечается в уголовном деле, приехали офицер Касаткин, имевший позывной Химик (с детства увлекался химическими опытами) и сержант Жучков, известный за любовь к БПЛА как Дрон.

Узнав о пленниках в подвале, спецназовцы решили их допросить. При этом, как говорится в деле, испытывая к потерпевшим вражду за их участие в СВО, применили к ним физическое насилие.

Жертвы, закованные в наручники, находились в беспомощном состоянии, что утяжеляло вину Химика и Дрона.

Лейтенант Касаткин, говорится в деле, вначале бил пленных кулаками, а потом пустил в ход прорезиненную полицейскую дубинку, которой удары наносились по голове, бедрам и икрам ног пленных. Затем офицер передал дубинку сержанту, а сам, считает обвинение, продолжил избиение военных пластиковой водопроводной трубой. Его напарник бил пленных ногами, обутыми в высокие берцы, кулаками и той же дубинкой. Причем удары наносил по затылкам пленных, отчего они получили сотрясение мозга.

Добиваясь показаний, сержант Жучков имитировал и расстрел захваченных в плен россиян. Правда, стрелял в них не из боевого, а травматического пистолета. Издевательства закончились уже поздно вечером, когда украинские спецназовцы просто устали.

Пленных россиян удалось спасти, и они стали потерпевшими по уголовному делу.

18 мая того же года украинские военнослужащие, среди которых были Давид Касаткин и Денис Жучков, сдались на территории окруженного завода «Азовсталь». Тогда по многим СМИ прошли сюжеты, в которых рассказывалось о Химике. Были опубликованы посты в его соцсетях, в которых он угрожал главе Чечни Рамзану Кадырову и членам его семьи и демонстрировал многочисленные татуировки, которыми было буквально покрыто его тело. «Всех убить», «каждому свое», в частности, было выбито на нем.

Считалось, что боевик с такой биографией не доживет до суда. Однако уже осенью Давида Касаткина, Дениса Жучкова и еще около 300 пленных обменяли на захваченных ВСУ россиян.

Сейчас оба подсудимых числятся в федеральном и межгосударственном розыске. После вынесения приговора их будут разыскивать уже для исполнения судебного решения.

Сам Давид Касаткин в интервью Дмитрию Гордону (признан иноагентом и включен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму) отрицал свою причастность к избиениям, утверждая, что участники «Азова» «никого не пытали». По данным Химика, его страницу с угрозами в адрес господина Кадырова кто-то подделал, она «фейковая». При этом офицер не отрицал, что люди главы Чечни его активно разыскивают.

Николай Сергеев

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