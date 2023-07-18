Продажа без переезда

В Челябинске повторно выставили на продажу здание центрального офиса реготделения Сбербанка на улице Энтузиастов. Собственник просит за объект 193 млн руб. В состав имущественного комплекса входит само здание площадью 6,52 тыс. кв.м и расположенные под ним участки земли (2 тыс. кв.м). По условиям сделки, Сбербанк возьмет здание у будущего собственника в аренду. В 2021 году банк пытался реализовать объект за 254 млн руб. Эксперты считают стоимость здания релевантной рынку и оценивают вероятность его продажи как значительную.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В позапрошлом году здание уже выставляли на продажу по цене на 60 млн руб. выше, чем сейчас

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ В позапрошлом году здание уже выставляли на продажу по цене на 60 млн руб. выше, чем сейчас

Фото: Артур Якушко, Коммерсантъ

Российский аукционный дом (РАД) выставил на продажу принадлежащее ПАО «Сбербанк» здание центрального офиса банка в Челябинске. Начальная цена лота составляет 193,05 млн руб. Соответствующее объявление опубликовано на сайте РАД.

Объект расположен по улице Энтузиастов, 9а. В состав имущественного комплекса входит здание общей площадью 6,52 тыс. кв.м и также право аренды расположенных под ним двух земельных участков — 1,63 тыс. кв.м и 367 кв.м. Офисный центр состоит из двух корпусов высотой в пять и девять этажей. Объект продается с условием сдачи всей площади здания в обратную аренду Сбербанку. Средняя ставка аренды заявлена в размере 500 руб. за кв.м.

В объявлении говорится, что здание находится в хорошем техническом состоянии и обеспечено всеми необходимыми инженерными коммуникациями.

Центральный офис челябинского отделения Сбербанка размещается в этом здании с тех пор, как его ввели в эксплуатацию в 2000 году. В 2013 году в нем провели реконструкцию. Сбербанк выставлял его на продажу в июле 2021 года за 254 млн руб. Тогда условием была сдача в обратную аренду кредитному учреждению 163,3 кв.м. Через несколько месяцев Сбербанк снял объявление с публикации.

Исполнительный директор компании «IBC-Недвижимость» Евгений Коротков считает стоимость объекта Сбербанка релевантной рынку и положительно оценивает вероятность его продажи. По его словам, банк в течение последних нескольких лет активно избавляется от имущества в регионах, в том числе от офисных и торгово-офисных объектов.

«Сбербанк совершенно точно тестирует ценовые гипотезы. Ранее здание предлагалось по более высокой стоимости, с менее привлекательными условиями обратной аренды. Я склонен считать, что в этот раз, либо при следующем шаге Сбербанка вниз по цене, объект будет реализован. Отмечу, что для крупного регионального лота совершенно нормально устанавливать условия сделки в виде продажи с последующей обратной арендой помещений. Для Сбербанка это прекрасная возможность использовать полученные от продажи средства на свое развитие»,— комментирует Евгений Коротков.

По мнению эксперта, для потенциального инвестора будет выгодно приобрести этот объект с последующей сдачей его площадей в аренду. «Будущему собственнику это будет удобно, поскольку не придется искать арендаторов. Заявленная ставка аренды в 500 руб. за кв.м находится посередине рынка — она не завышена и не занижена. Подчеркну, что механизм продажи коммерческой недвижимости и оформления на них аренды бывшими владельцами распространен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани. В Челябинске такие сделки совершаются заметно реже»,— поясняет исполнительный директор «IBC-Недвижимость».

Евгений Коротков отмечает, что на рынке коммерческой недвижимости Челябинска сегодня наблюдается дефицит готовых объектов. «Также отмечу дефицит качества, как в части строительных работ, так и в части комплексного освоения территорий вокруг объектов. Это касается как торговой и офисной, так и жилой недвижимости»,— добавляет Евгений Коротков.

Эксперт в сфере недвижимости Денис Стукалов предполагает, что заявленная собственником цена за здание офиса Сбербанка может снизиться на этапе сделки. «Очень редко заявленная в объявлениях цена объектов коммерческой недвижимости является реальной. Обычно она означает желание собственника получить эти деньги и его готовность к диалогу. На этапе переговоров продавца и покупателя, как правило, цена изменяется в сторону понижения. В среднем она уменьшается на 10–15%, а иногда 30–40%,— рассуждает Денис Стукалов.— В нашем случае трудно судить о возможных причинах продажи объекта. Вероятно, Сбербанк посчитал нужным избавиться от пассива и арендовать в этом здании площади».

По словам эксперта, сегодня растет интерес к коммерческой недвижимости в жилых комплексах, расположенных как в Челябинске, так и в его пригородах. «При этом наблюдается рост цен на объекты, обладающие существенными преимуществами. В их числе комфортные для будущих арендаторов высота потолков и остекление, наличие свободной внутренней планировки. Играет роль и доступность общественного транспорта»,— добавляет Денис Стукалов.

Михаил Бычков