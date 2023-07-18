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Коммерсантъ FM
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Суд во Владивостоке признал незаконным внесение журналиста в реестр иноагентов

Советский районный суд Владивостока признал незаконным и подлежащим отмене решение Минюста о внесении в реестр иностранных агентов журналиста Даниила Губарева. Об этом сегодня, 18 июля, со ссылкой на адвоката Сергея Валиулина сообщила «Медиазона» (признана иностранным агентом).

Даниил Губарев был признан иноагентом в марте. «Д. Е. Губарев распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами. Проживает за пределами РФ»,— говорилось в сообщении ведомства.

Известно, что господин Губарев работал во владивостокском информагентстве vl.ru, а затем стал вести паблик в Instagram и Telegram-канал, у которого 35,7 тыс. подписчиков. В публикациях нередко критически оценивается деятельность властей Приморья.

Даниил Губарев, который в настоящее время проживает в Сингапуре, сообщил «Ъ», что был «абсолютно не согласен» с решением Минюста. «Рад, что мы победили в суде. Но не удивлюсь, если опять все вернут назад»,— сказал журналист.

Адвокат господина Губарева Сергей Валиулин на звонок и сообщение «Ъ» не ответил.

Алексей Чернышев, Владивосток

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