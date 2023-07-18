Дерипаска призвал перейти к рыночной экономике и отказаться от жизни «по понятиям»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что последние 15 лет в РФ проходит «эксперимент» по внедрению государственного капитализма. По его словам, в стране необходимо прийти к институтам свободной рыночной экономики, действовать по закону, а не «по понятиям».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Олег Дерипаска

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«И мне кажется, пришло время о нем (госкапитализме.— "Ъ") забыть, перевернуть страницу и начать новую нормальную жизнь в государстве, которое будет жить по закону, а не по понятиям, с действующими институтами и свободной рыночной экономикой»,— написал господин Дерипаска в своем Telegram-канале, комментируя выпуск одной из американских передач, где обсуждалось построение госкапитализма в США.

Бизнесмен отметил, что последствия проводимой в России экономической политики последних лет «видны невооруженным взглядом». Еще в начале июня он сказал, что ресурсы государства истощаются, в связи с чем необходимо перейти к экономике предложения. По словам Олега Дерипаски, она должна включать в себя доверие между государством и бизнесом и предсказуемую политику.