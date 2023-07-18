Сергей Сокол представил в избирком список кандидатов в сенаторы от Хакасии

Избирательная комиссия Республики Хакасия приняла документы для регистрации в качестве кандидата в главы региона от депутата Госдумы РФ Сергея Сокола. В том числе, список кандидатов в сенаторы из трех фамилий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В числе кандидатов глава Аскизского района Хакасии Абрек Челтыгмашев, заместитель директора государственного природного заповедника «Хакасский» по развитию Ирина Санникова и главный тренер по боксу Центра спортивной подготовки сборных команд Хакасии Саяна Казыгашева.

Сергей Сокол был выдвинут на выборы главы Хакасии от «Единой России». В настоящее время исполнительную власть республики в Совете федерации представляет Валерий Усатюк, наделенный полномочиями в ноябре 2018 года.

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Валерий Лавский