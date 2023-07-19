Зарекомендовавшие себя поправки

Непрозрачность рекомендательных алгоритмов, используемых крупными интернет-платформами, часто становится поводом для претензий со стороны законотворцев и регуляторов разных стран. Но за общими требованиями повышения прозрачности могут следовать совершенно разные практические меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Юрий Литвиненко

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

На обсуждении законопроекта о регулировании рекомендательных алгоритмов в Госдуме 18 июля автор инициативы депутат Антон Горелкин, который два года назад считал, что у пользователей должна быть возможность полностью отключить рекомендации на онлайн-платформах, высказал иную точку зрения. По его нынешним словам, пользователю будет достаточно записанного в законопроекте требования раскрывать механику работы алгоритма, а если таковая механика гражданина не устроит, он сможет просто отказаться от пользования ресурсом. Так депутат поддержал заместителя управляющего директора Ozon Алексея Минаева, который заявил, что пользователи вряд ли согласятся отключать рекомендации на маркетплейсе — «это система, которая упрощает жизнь человека».

Днем ранее было оглашено решение норвежского управления по защите данных граждан в отношении Meta (деятельность компании по управлению Facebook и Instagram в РФ объявлена экстремистской и запрещена). Норвежский регулятор на три месяца начиная с 4 августа запретил компании использовать для таргетирования рекламы данные о пользователях, «собираемые чрезвычайно непрозрачными средствами глубокого наблюдения и профилирования» (цитата по Politico). Meta может избежать запрета, если позволит пользователям в Норвегии отказаться от рекламы, подбираемой по их предпочтениям. При этом таргетированная реклама в Facebook и Instagram как таковая не блокируется — соцсети могут исходить из тех данных, которые пользователи сами указали в профиле.

Дух норвежского ордера не столько в том, чтобы обеспечить прозрачность рекомендательных алгоритмов как таковую, сколько в том, чтобы позволить пользователям хотя бы отчасти ими управлять. Ведь мигрировать между цифровыми платформами пользователю трудно или из-за отсутствия прямых аналогов даже невозможно.

Российским же регуляторам больше важна открытость алгоритмов, и не в последнюю очередь, вероятно, перед госорганами, ведь была же важна транспарентность интернет-рекламы для ФНС и ФАС. А у пользователей выбор будет простой — полностью довериться рекомендательным алгоритмам или отказаться от использования платформы, тоже полностью.

И судя по тому, что представители интернет-компаний, присутствовавшие на заседании думского комитета, новую инициативу господина Горелкина поддержали, российские площадки ухода пользователей боятся меньше, чем отказа от сложившейся модели управления их предпочтениями.