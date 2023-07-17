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В йогурте завелся стафилококк

В Оренбуржье суд приостановил работу молокозавода после массового отравления детей

В Оренбургской области суд приостановил деятельность ООО «Молоко» на 45 суток. Это произошло после массового отравления воспитанников детских садов Орска. В биоматериале от заболевших детей и в йогурте, произведенном на молокозаводе, был обнаружен стафилококковый энтеротоксин А, установили специалисты Роспотребнадзора. По данным ведомства, вспышка заболевания стала следствием «грубого нарушения законодательства на этапах транспортировки сырья, производства и доставки готовой продукции в детсады». В связи с этим приостановлена также работа индивидуального предпринимателя, который занимался транспортировкой продукции ООО «Молоко». В отношении ИП возбуждено административное дело. По факту массового отравления ранее было возбуждено уголовное дело.

Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ

Фото: Марк Боярский, Коммерсантъ

Новотроицкий городской суд (Оренбургская область) решил приостановить деятельность ООО «Молоко» на 45 суток. Срок наказания исчисляется с момента фактической приостановки деятельности предприятия, постановление подлежит немедленному исполнению, сообщает пресс-служба учреждения 17 июля.

Ранее в отношении предприятия было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ после массового отравления детей в Орске 11 июля. В этот день было зарегистрировано 36 случаев вирусной кишечной инфекции неизвестной этиологии среди воспитанников детских садов, употребивших йогурт указанного молокозавода. По данному факту также возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет»). Как установило следствие, инцидент произошел из-за некачественного оказания услуг и ненадлежащей проверки качества продукции для детского питания.

•ООО «Молоко» зарегистрировано в 1997 году в Новотроицке Оренбургской области. Генеральный директор компании — Алексей Голиков. По данным Kartoteka.ru, собственники организации в равных долях — Олег Мелихов, Ольга Грошева, Алексей Голиков и Сергей Мелихов. В прошлом году выручка компании составила 291 млн руб., убыток — 13,9 млн руб.

Специалисты управления Роспотребнадзора Оренбургской области провели санитарно-эпидемиологическое обследование предприятия, оценили условия хранения и транспортировки молочной продукции девятью поставщиками сырья, транспортного предприятия, доставляющего продукцию в детсады с организацией лабораторного обследования. Всего для исследования отобрали около 500 проб: биоматериал от пострадавших и персонала организаций, пробы молочной продукции, питьевой воды, смывы с объектов окружающей среды. «Вспышка заболевания стала следствием грубого нарушения законодательства на этапах транспортировки сырья, производства и доставки готовой продукции в детсады»,— подчеркивают специалисты Рос­потребнадзора.

12 июля деятельность ООО «Молоко» была приостановлена до решения суда, прекращены поставки всей продукции как в социальные учреждения, так и в розничную сеть.

«В судебном заседании факты нарушения предприятием действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнения санитарно-гигиенических мероприятий нашли подтверждение»,— говорится в сообщении пресс-службы суда.

Управление также составило протокол о временном запрете деятельности индивидуального предпринимателя, который занимался транспортировкой молочной продукции ООО «Молоко» в детсады. Суд рассмотрит дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ) в отношении ИП 19 июля.

После инцидента на оперативном штабе с участием министра здравоохранения Оренбургской области было принято решение, что все образовательные организации временно сменят поставщиков. Кроме того, в период аномальной жары будет действовать запрет на использование молочной продукции без термообработки.

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