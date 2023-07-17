Следственный комитет взялся за тело

Руководитель Следственного управления СК РФ по Самарской области Марат Галиханов представит в центральный аппарат ведомства доклад о проверке по факту халатности сотрудников ритуального агентства в регионе (ст. 293 УК РФ). Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. Проверка касается работы ритуальный службы, которая якобы хранила тела умерших в бытовой морозильной камере с надписью «Охлажденное мясо». Опубликованной местной журналисткой видеозаписью возмутился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который сообщил, что «созвонился с начальником регионального ГУ МВД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что будет «держать на контроле» ход расследования

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что будет «держать на контроле» ход расследования

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки по факту халатности сотрудников ритуальных агентств в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«В социальных медиа распространяется информация о том, что в одном из ритуальных агентств Самарской области тела умерших хранят в холодильном оборудовании, предназначенном для бытового использования, в ненадлежащих условиях. По данному факту следственными органами СК России по Самарской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ („Халатность“)»,— говорится в ­сообщении.

Ранее самарская журналистка и блогер Ксения Штефан опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором говорилось, что в обычном частном гаражном боксе в Самаре, где хранятся различные ритуальные принадлежности — венки, кресты, гробы и надгробия, она обнаружила холодильники с надписями «мороженое» и «охлажденное мясо», внутри которых были тела умерших. Этому сообщению предшествовала видеозапись, на которой показаны тела покойных в морозильных камерах. Журналистка отметила, что передала данные полиции.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что просмотрел видеозапись и дал поручения о проверке: «За гранью добра и зла то, что я увидел на представленном видео. Совершенно неподобающее отношение к телам усопших. Возмущен ситуацией. Как только мне поступила информация, дал все необходимые поручения о проверке. Созвонился с начальником регионального ГУ МВД, на данный момент начато разбирательство. Вместе с тем уверен, здесь есть много вопросов по соблюдению законодательства, которыми должны заняться и Рос­потребнадзор, и прокуратура». Глава региона пообещал, что будет «держать на контроле» ход расследования.

В Самарской области периодически возникают скандалы, связанные с работой ритуальных агентств в регионе и конкуренцией между ними. В 2019 году перед правительством Самарской области, возглавляемым Дмитрием Азаровым, женщина установила гроб с телом мужчины. Она назвала себя гражданской женой покойного и заявила, что ей не дали провести погребение тела. По словам женщины, в день похорон на кладбище «Рубежное» приехали неизвестные, которые не позволили выкопать могилу. После этого она решила отвезти гроб к зданию правительства, так как «не знала, что делать». В этот же день губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил разобраться в ситуации с незахороненным ­покойным.

В прошлом году в одном из самарских ритуальных агентств произошел пожар, причиной которого, как выяснили следователи, стал поджог. Во время пожара погибла женщина, позже в больнице от ожогов скончался мужчина. Следователи объявили в розыск двух предполагаемых поджигателей — 31-летнего Аршака Енгибаряна и 53-летнего Георгия Цицерова. В июне этого года силовики задержали по подозрению в организации поджога криминального авторитета из Тольятти Игоря Сиротенко, позже его отпустили.

Сабрина Самедова