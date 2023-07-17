Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следственный комитет взялся за тело

Александр Бастрыкин потребовал доклад о проверке ритуального агентства в Самаре

Руководитель Следственного управления СК РФ по Самарской области Марат Галиханов представит в центральный аппарат ведомства доклад о проверке по факту халатности сотрудников ритуального агентства в регионе (ст. 293 УК РФ). Соответствующее поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин. Проверка касается работы ритуальный службы, которая якобы хранила тела умерших в бытовой морозильной камере с надписью «Охлажденное мясо». Опубликованной местной журналисткой видеозаписью возмутился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который сообщил, что «созвонился с начальником регионального ГУ МВД».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что будет «держать на контроле» ход расследования

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что будет «держать на контроле» ход расследования

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал, что будет «держать на контроле» ход расследования

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о ходе проверки по факту халатности сотрудников ритуальных агентств в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«В социальных медиа распространяется информация о том, что в одном из ритуальных агентств Самарской области тела умерших хранят в холодильном оборудовании, предназначенном для бытового использования, в ненадлежащих условиях. По данному факту следственными органами СК России по Самарской области проводится проверка по ст. 293 УК РФ („Халатность“)»,— говорится в ­сообщении.

Ранее самарская журналистка и блогер Ксения Штефан опубликовала в своем Telegram-канале пост, в котором говорилось, что в обычном частном гаражном боксе в Самаре, где хранятся различные ритуальные принадлежности — венки, кресты, гробы и надгробия, она обнаружила холодильники с надписями «мороженое» и «охлажденное мясо», внутри которых были тела умерших. Этому сообщению предшествовала видеозапись, на которой показаны тела покойных в морозильных камерах. Журналистка отметила, что передала данные полиции.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что просмотрел видеозапись и дал поручения о проверке: «За гранью добра и зла то, что я увидел на представленном видео. Совершенно неподобающее отношение к телам усопших. Возмущен ситуацией. Как только мне поступила информация, дал все необходимые поручения о проверке. Созвонился с начальником регионального ГУ МВД, на данный момент начато разбирательство. Вместе с тем уверен, здесь есть много вопросов по соблюдению законодательства, которыми должны заняться и Рос­потребнадзор, и прокуратура». Глава региона пообещал, что будет «держать на контроле» ход расследования.

В Самарской области периодически возникают скандалы, связанные с работой ритуальных агентств в регионе и конкуренцией между ними. В 2019 году перед правительством Самарской области, возглавляемым Дмитрием Азаровым, женщина установила гроб с телом мужчины. Она назвала себя гражданской женой покойного и заявила, что ей не дали провести погребение тела. По словам женщины, в день похорон на кладбище «Рубежное» приехали неизвестные, которые не позволили выкопать могилу. После этого она решила отвезти гроб к зданию правительства, так как «не знала, что делать». В этот же день губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил разобраться в ситуации с незахороненным ­покойным.

В прошлом году в одном из самарских ритуальных агентств произошел пожар, причиной которого, как выяснили следователи, стал поджог. Во время пожара погибла женщина, позже в больнице от ожогов скончался мужчина. Следователи объявили в розыск двух предполагаемых поджигателей — 31-летнего Аршака Енгибаряна и 53-летнего Георгия Цицерова. В июне этого года силовики задержали по подозрению в организации поджога криминального авторитета из Тольятти Игоря Сиротенко, позже его отпустили.

Сабрина Самедова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...