Простые выдвижения

В Прикамье завершилось выдвижение на сентябрьские выборы. Всего на 94 вакантных мандата претендуют 340 человек. Эксперты считают, что самая конкурентная кампания развернется в Чайковском, на выборах нового созыва местной думы. Основную конкуренцию «Единой России» здесь составят кандидаты от КПРФ и «Новых людей». Кроме того, часть действующих депутатов думы намерены принять участие в выборах в качестве самовыдвиженцев. Впрочем, последним еще предстоит собрать подписи в свою поддержку и пройти регистрацию.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Пермском крае завершилось выдвижение кандидатов на выборы, запланированные в сентябре этого года: довыборы в заксобрание Пермского края (округ №17), думу Перми (округ №5), а также выборы новых созывов представительных органов Краснокамского, Чайковского, Кизеловского, Горнозаводского и Оханского городских округов.

По данным избирательной комиссии Пермского края, на предстоящие выборы выдвинулись 340 кандидатов от восьми политических партий. Они претендуют на 94 вакантных мандата. Максимальное количество кандидатов (94 человека) выдвинула «Единая Россия». ЛДПР выдвинула 61 человека, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 51 кандидата, КПРФ — 50 кандидатов, «Справедливая Россия — За правду» — 46 человек.

Минимальное количество кандидатов выдвинули партии «Новые люди» (8 человек), «Родина» (4 человека) и «Яблоко» (1 человек). Кроме того, 25 человек планируют участвовать в выборах как самовыдвиженцы.

Как утверждают собеседники «Ъ-Прикамье», самая конкурентная кампания ожидается в Чайковском, где кандидаты от «Единой России», считающиеся близкими к главе района Юрию Вострикову, столкнутся с коммунистами, поддерживаемыми депутатами заксобрания Прикамья Алексеем Наборщиковым и Дмитрием Новокрещеновым и кандидатами от «Новых людей». «Последние позиционируются как некая “третья сила”. Они не так радикальны, как коммунисты, но и не во всем согласны с местной администрацией»,— отмечает один из источников, знакомых с ситуацией в Чайковском.

Коммунисты выдвинули своих кандидатов на выборы в 21 из 25 округов. Среди наиболее известных представителей КПРФ в Чайковском источники «Ъ-Прикамье» называют предпринимателя Вячеслава Нечкина (округ №7), помощницу депутата заксобрания Прикамья Марианну Русских (округ №6) и председателя Чайковской районной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Галину Слепневу (округ №13).

«Новых людей» на выборах в Чайковском представляют четыре человека: предприниматель Альберт Илькаев (округ №17), начальник смены электростанции Чайковской ТЭЦ-18 Денис Николаев (округ №18), самозанятый Лев Глухов (округ №19) и предприниматель Николай Богданов (округ №24).

ЛДПР, бывшая одной из главных оппозиционных сил на прошлых выборах в думу Чайковского в 2018 году, по словам осведомленных собеседников, сейчас находится в альянсе с «Единой Россией» и озабочена сохранением в думе действующих депутатов от партии — Ольги Шестаковой и Максима Девятова. Всего ЛДПР выдвинула 21 кандидата, в том числе координатора местного отделения в Чайковском Александра Мартина (округ №11).

Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников информацию о предполагаемом альянсе с «Единой Россией» опровергает: «ЛДПР в избирательных кампаниях четко следует собственным представлениям о том, какими должны быть кандидаты, о минимальных требованиях к ним. В Чайковском депутаты действующего созыва выдвинуты в тех округах, где они работали, а новые кандидаты выдвинуты в округах, где проживают сами».

В ряде округов известных кандидатов выдвинула «Справедливая Россия». Так, в округе №5 от партия выдвинут экс-депутат заксобрания Пермского края Аркадий Непряхин. Он составит конкуренцию действующему депутату думы от ЛДПР Ольге Шестаковой. А в округе №10 интересы справедливороссов представляет дочь директора муниципального спорткомплекса «Темп» Артема Гражданкина — Кристина Гражданкина. Она составит конкуренцию действующему депутату Андрею Филатову («Единая Россия»).

Бывший спикер Чайковской думы Александр Русанов, в 2018 году выигравший выборы от ЛДПР, на этот раз пошел на выборы как самовыдвиженец по округу №6. Здесь он столкнется с помощницей депутата заксобрания Марианной Русских (КПРФ), консультантом по связям с общественностью МКУ «Жилкомэнергосервис» Ириной Петровой («Единая Россия») и завхозом основной общеобразовательной школы №12 Владимиром Глуховым («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Среди других известных самовыдвиженцев в Чайковском эксперты «Ъ-Прикамье» отмечают действующих депутатов Чайковской думы Дмитрия Югова (округ №21) и Николая Гурылева (округ №9). Первый столкнется на выборах с директором ТД «Промспецлес» Анатолием Котовым («Единая Россия»), пенсионером Михаилом Новоселовым («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), гендиректором ООО «Профстрой» Алексеем Порошиным (КПРФ) и временно неработающим Романом Трусовым (ЛДПР).

Господин Гурылев будет конкурировать с предпринимателем Артемом Ильиным («Единая Россия»), администратором Чайковской стоматологической поликлиники Ольгой Калугиной (ЛДПР) и предпринимателем Игорем Мошевым («Справедливая Россия — За правду»).

Выборы в Прикамье в нынешнем году будут проходить с 8 по 10 сентября. В этом году впервые на муниципальных выборах параллельно традиционному будет также применяться электронное голосование.

В остальных территориях эксперты «Ъ-Прикамье» прогнозируют меньшую конкуренцию, чем в Чайковском. «Если сравнивать со светофором, то “красная”, высококонкурентная кампания в этом году наблюдается только в Чайковском. “Желтые” кампании — в Горнозаводске и Краснокамске. Здесь есть конкуренция в отдельных, немногочисленных округах, однако традиционной для выборов в Краснокамске “собачьей свадьбы” не наблюдается. Оханск и Кизел — “бледно-желтые”, ближе к “зеленым”. В Кизеле пытаются вести борьбу КПРФ и ЛДПР. В Оханске сложности у “Единой России” могут возникнуть за счет многомандатных округов. “Зелеными” кампаниями можно назвать довыборы в краевое заксобрание и Пермскую думу, где у кандидатов от “Единой России” нет серьезных конкурентов»,— отмечает политолог Сергей Ильин.

Политический консультант Людмила Ознобишина также считает кампанию в Чайковском высококонкурентной. «В Краснокамске все основные заинтересованные силы договорились не мешать друг другу на этапе выдвижения. Другой вопрос, сможет ли разноклановая дума, собранная путем политического компромисса, эффективно работать? В Чайковском же прийти к компромиссу не удалось, и с кандидатами от партии власти готовы бороться коммунисты, часть кандидатов от ЛДПР, “Справедливой России” и “Новых людей”, а также ряд ресурсных самовыдвиженцев»,— поясняет эксперт. По ее словам, основная интрига на текущем этапе кампании — смогут ли кандидаты-самовыдвиженцы собрать подписи.

Константин Кадочников