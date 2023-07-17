«Домашние деньги» не дождались приговора

Хорошевский райсуд Москвы приговорил к пяти годам колонии Евгения Бернштама. Компания «Домашние деньги», которая ему принадлежала, некогда занимала почти четверть специфического рынка микрофинансирования. Суд признал Евгения Бернштама виновным в нескольких эпизодах мошенничества. Причем, так как осужденный на приговор не явился, суд изменил для него меру пресечения с подписки на заключение под стражу, объявив бизнесмена в розыск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Бернштам

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Евгений Бернштам

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Материалы уголовного дела бенефициара «Домашних денег» райсуд рассматривал больше двух лет. Адвокаты Евгения Бернштама на всем протяжении процесса настаивали на невиновности своего клиента, а сам бизнесмен вину не признавал.

Но в итоге Евгений Бернштам был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорен к пяти годам колонии общего режима. Причем сам осужденный на оглашение приговора не явился, поэтому суд, изменив для него меру пресечения с подписки о невыезде на заключение под стражу, объявил бизнесмена в розыск. Срок наказания будет исчисляться с момента его задержания.

Расследованием дела в отношении владельца «Домашних денег» занимались следователи УВД по Юго-Восточному округу Москвы. Расследование началось 21 декабря 2018 года и полгода велось в отношении неустановленного лица. Однако 3 июля 2019 года Евгений Бернштам был задержан в ранге подозреваемого, а затем ему было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

5 июля Кузьминский райсуд Москвы отправил обвиняемого в СИЗО, и эта мера пресечения затем неоднократно продлевалась.

Выступая в суде, обвиняемый заверял, что не причастен к криминальной схеме, так как является лишь пенсионером, который живет на пенсию 22 тыс. руб. и дотацию 2 тыс. руб.

Также господин Бернштам настаивал, что у него 138 раз за ночь останавливается дыхание, а против него развязана клеветническая компания с использованием сайта «Упечь упыря за решетку».

Однако на суд эти аргументы впечатление не произвели.

К моменту ареста своего владельца «Домашние деньги» была одной из крупнейших российских микрофинансовых компаний (МФК), контролируя почти 25% этого специфического рынка. Фирма работала почти по всей стране, привлекая с помощью вкладов и облигаций деньги частных лиц.

Следствие же установило, что с 2012 года компания Евгения Бернштама функционировала как стандартная финансовая пирамида и не собиралась возвращать деньги своих инвесторов. При этом владелец МФК контролировал финансовую политику компании и даже сам вел переговоры с желающими разместить деньги, после чего с ними заключались договоры, по которым его фирма не выполняла взятые обязательства. После краха МФК осталась должна кредиторам около 10 млрд руб. БОльшая часть задолженности приходится на физлиц — почти 1,7 тыс. человек инвестировали в компанию более 6 млрд руб., остальная сумма была выдана банками. Однако в деле фигурируют 76 потерпевших, а сумма ущерба составляла около 150 млн руб.

Владислав Трифонов