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Областные власти направят еще 235,5 млн рублей на достройку ЖК «Новинки Smart City»

Правительство Нижегородской области направит дополнительно 235,5 млн руб. на предоставление субсидий в виде взноса Нижегородской области в имущество федерального Фонда развития территорий для софинансирования работ по достройке домов в проблемном ЖК «Новинки Smart City». Такие данные содержатся в проекте изменений в областной бюджет, который внесен на рассмотрение регионального заксобрания.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В правительстве объясняют необходимость выделения дополнительных средств увеличением стоимости строительства по действующим договорам подряда из-за роста цен на стройресурсы. Общее удорожание составит 981,4 млн руб.

Как писал ЖК «Новинки Smart City» начала строить компания «Квартстрой Центр» в 2014 году. Первые дома застройщик должен был сдать в конце 2015 года, но к 2018 году не построил ни одного и был признан банкротом. Достраивать дома в 2019 году начал Фонд защиты прав дольщиков, который в дальнейшем был переименован в Фонд развития территорий.

Андрей Репин

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