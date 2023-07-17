Подряд специального назначения

Дзержинский райсуд Перми начал рассматривать уголовное дело в отношении первого заместителя главы администрации Перми Николая Ракинцева. Он обвиняется в превышении полномочий, которое, по версии следствия, муниципальный служащий совершил весной прошлого года. Тогда он дал указание исключить из муниципальной программы формирования современной городской среды заявку на получение субсидий жильцов одного из домов. По версии СКР, господин Ракинцев сделал это потому, что жильцы выбрали «неправильного» подрядчика. Сам Николай Ракинцев вины не признает. Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», он считает, что своими действиями предотвратил нанесение ущерба бюджету, поскольку стоимость работ была завышена.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Рассмотрение уголовного дела в отношении Николая Ракинцева началось со второй попытки. Весной суд не смог уведомить его надлежащим образом, поэтому заседание было перенесено больше чем на месяц. Как следует из обвинительного заключения, следствие считает, что преступление, в результате которого были нарушены права жителей дома по ул. Подлесной, 17, он совершил в апреле текущего года. По данным следствия, событие преступления связано с реализацией в Перми программы «Формирование современной городской среды». Сама программа была утверждена постановлением Пермской городской думы еще в 2017 году.

Одним из механизмов реализации программы является предоставление субсидий на благоустройство придомовых территорий, а также дворов. Для участия в программе необходимо было направить заявку на получение субсидии от представителей управляющей организации или ТСЖ. В прошлом году такую заявку направило ООО «ПМУП „ГТКХ“», которое занималось управлением домом по Подлесной, 17. Проект благоустройства одобрила на заседании общественная комиссия Дзержинского района, созданная для реализации этой программы.

В материалах уголовного дела указывается, что в качестве исполнителя работ жильцы дома выбрали ИП Маркаряна. Это вызвало неудовольствие со стороны Николая Ракинцева. По версии следствия, господин Ракцинцев стал требовать, чтобы договор по выполнению благоустроительных работ был заключен с предложенной им компанией. В противном случае он обещал исключить дом по Подлесной, 17, из адресного списка участников программы. Получив отказ, господин Ракинцев, «действуя из ложно понятных интересов службы», дал указание своей подчиненной внести изменения в протокол заседания общественной комиссии. В результате вместо дома по ул. Подлесной, 17, в адресном списке участников программы оказался другой дом — по ул. Куфонина, 14. Как посчитало следствие, Николай Ракинцев таким образом превысил свои полномочия, поскольку фактически изменил решение коллегиального органа, на что права не имел. Это, как считают в СУ СКР по Пермскому краю, привело к нарушению прав жителей дома, а также к подрыву авторитета органов муниципальной власти.

В декабре прошлого года по материалам оперативников УМВД Перми СУ СКР возбудило в отношении Николая Ракинцева уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). В его доме и рабочем кабинете были проведены обыски, а сам чиновник был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Сначала суд отправил его под домашний арест, который затем был заменен запретом на определенные действия. Сам Николай Ракинцев с обвинением категорически не согласен и виновным себя не признает. Об этом он заявил вчера в ходе судебного заседания.

Как говорят источники, по версии господина Ракцинцева, привлечение ИП для благоустройства дома могло нанести бюджету ущерб, поскольку стоимость работ была завышена. Согласно данным собеседников „Ъ-Прикамье“, по инициативе господина Ракинцева была проведена экспертиза, в рамках которой изучалась смета стоимости работ. В итоге эксперты якобы пришли к выводу, что она была завышена более чем на 800 тыс. руб. В ходе следующего заседания суд начнет допрашивать свидетелей обвинения, среди которых есть подчиненные Николая Ракинцева.

Стоит отметить, что по материалам оперативников УМВД Перми были возбуждены еще два уголовных дела в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников администрации Индустриального района. Они также связаны с работами по благоустройству. Первое, по факту превышения полномочий, находится в производстве СУ СКР. По версии следствия, злоумышленники незаконно передали частной организации асфальтовую крошку, снятую после ремонта одной из улиц. В итоге материал был похищен. Второе дело касается возможного хищения средств, выделенных на установку мусорных контейнеров. По этому делу в кабинете замглавы района Дмитрия Безденежных прошли обыски. О ходе и результатах расследования официально не сообщалось.

Дмитрий Астахов