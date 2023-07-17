Azimut Hotels забронировала Пермь

Сеть Azimut Hotels перезаключила со структурой пермских властей соглашение на управление отелем в бывшем здании ВКИУ. Документ подписан с ООО «Окулова 4» — девелопером по реконструкции бывшего здания ВКИУ в отель. В 2020 году краевые власти отказались от проекта отеля в здании на ул. Окулова, 4, но потом вернулись к этой инициативе, учредив новую компанию-застройщика объекта. По сведениям Корпорации развития Пермского края, соглашение актуализирует сроки управления гостиницей и сохраняет остальные условия документа. Эксперты говорят, что для перезаключения такого соглашения проводить конкурс заново не требуется. Отмечается, что помимо отеля на ул. Окулова, 4, в краевой столице строится еще две крупные гостиницы, а такого количества отелей для местного рынка слишком много.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проект отеля в бывшем здании ВКИУ на ул. Окулова, 4, направлен на согласование в ФАУ «Главгосэкспертиза России», сообщили «Ъ-Прикамье» в Корпорации развития Пермского края (структура региональных властей). Отметим, что создание гостиницы в бывшем здании ВКИУ на ул. Окулова, 4, курирует структура региональных властей — Корпорация развития Пермского края. По последним данным, в июле начнется подготовительный этап строительно-монтажных работ. Работы будут включать устройство строительной площадки, монтаж лесов с ограждающей сеткой, а также частичный демонтаж внутреннего и внешнего оснащения здания.

Управлять гостиничным комплексом станет российская сеть Azimut Hotels. Оказывается, соответствующее соглашение, заключенное КРПК с Azimut Hotels по итогам конкурса в 2019 году, не расторгли после того, как в 2020 году региональные власти поставили проект на паузу. Тогда из-за кризиса в корпорации усомнились с том, что на номера в планируемом отеле будет спрос. Однако срок действия соглашения не истек, и все это время с 2019 года структура сети ООО «Азимут Хотелс Компани» консультировала корпорацию в поиске финансирования и путей реализации проекта в связи с пандемией и изменением внешнеэкономических факторов. В КРПК подчеркнули, что благодаря этому сотрудничеству было решено реконструировать здание в отель в партнерстве с АО «Корпорация “Туризм.РФ”» и получить льготный кредит и софинансирование от федеральной структуры.

Напомним, по соглашению от 2019 года между КРПК и Azimut Hotels гостиничная сеть должна управлять комплексом на ул. Окулова, 4, в течение 20 лет. Кроме того, управляющей компании необходимо получить свидетельство о присвоении гостинице категории «четыре звезды». В 2020 году вместо отеля в здании ВКИУ хотели разместить офисы для регионального правительства, но через год КРПК вернулась к проекту и учредила для реконструкции здания в отель строительную компанию «Окулова 4». Позже краевые власти заключили соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ». В рамках соглашения стороны взаимодействуют при реализации трех туристических проектов в регионе, в том числе по созданию отеля на месте ВКИУ. В мае прошлого года федеральная корпорация вошла в состав учредителей ООО «Окулова 4». В гостинице планируется обустроить 198 номеров, завершить ее строительство надо к концу 2024 года.

В корпорации пояснили, что в июне переуступили контракт с Azimut Hotels ООО «Окулова 4». Компания «Окулова 4» и «Азимут Хотелс Компани» заключили договор технического сопровождения проектирования объекта. Сейчас «Азимут Хотелс Компани» принимает активное участие в реализации проекта, заявили в Корпорации развития Пермского края. Сроки контракта актуализированы, все остальные условия сохранены. Документ представляет собой договор по управлению отелем, определяющий параметры вознаграждений за сопровождение эксплуатационной деятельности.

Представитель управляющей компании «Дом Хоспиталити» (гостиницы Holiday Inn Perm, «Полет», Apri Hotel) Сергей Сташков заметил, что с точки зрения бизнеса в Azimut Hotels действовали правильно, перезаключая с «Окулова 4» соглашение на управление отелем в бывшем здании ВКИУ. «Для гостиничного бизнеса лучше вялотекущая реализация проекта, чем полное его отсутствие»,— считает эксперт. По мнению Сергея Сташкова, Перми не хватает еще одного крупного отеля международной сети. Сейчас с учетом объекта на ул. Окулова, 4, в городе анонсировано три новые гостиницы, включая Hilton на месте ДК «Телта» и Radisson Hotel во II очереди МФЦ «Эспланада». Собеседник полагает, что такое количество больших гостиниц для Перми излишне. Если все три построят и откроют, это негативно повлияет на рынок и может спровоцировать его падение.

Член Ассоциации юристов России Евгений Пантазий отметил, что подобное перезаключение соглашения соответствует закону и проводить для него конкурс заново не требуется. «При перезаключении данного соглашения, предметом которого является по своей сути “аренда”, арендодатель имеет преимущественное право на заключение договора аренды с арендатором в течение года»,— обратил внимание господин Пантазий. Юрист также указал, что вероятными условиями соглашения стала сама реконструкция отеля и, возможно, незначительное изменение условий некоторых условий прав и обязанностей сторон.

Евгения Ахмедова