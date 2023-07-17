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Владимир Путин встретился с главой Иркутской области

Здание под центр реабилитации военных в Иркутской области реконструируют за 1 млрд рублей

Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В ходе встречи были затронуты вопросы строительства воздушных лайнеров МС-21, поддержки военнослужащих и их семей. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Игорь Кобзев сообщил, что в регионе ведется работа по направлениям, связанным с помощью военнослужащим. Для ветеранов боевых действий в регионе планируется построить реабилитационный центр. На реконструкцию здания, приобретенного для обустройства центра в Саянске, будет потрачено около 1 млрд руб.

«Но в целом мы понимаем, что у нас где-то 16 тыс. ветеранов боевых действий, и если (реабилитационный центр.— "Ъ") на 150 койко-мест, в принципе, для них это будет очень удобно»,— рассказал губернатор. Он сообщил, что 192 человека в регионе награждены орденами и медалями за боевые действия.

Кроме того, Игорь Кобзев рассказал, что в 2024 году местный авиазавод должен выпустить шесть бортов МС-21.

Губернатор также сообщил о совместной работе с «Газпромом» по программе газификации. На данный момент программа в регионе выполнена лишь на 1%. Президент согласился, что «уровень газификации пока низкий». «Слабенький. Нам нужно еще дорабатывать. В любом случае, ждем ''Силу Сибири-2'', Владимир Владимирович, но промышленный потенциал высокий»,— отметил господин Кобзев.

Владимир Путин обратил внимание на ситуацию на рынке труда в области. По словам господина Кобзева, уровень безработицы в регионе составляет 0,8% (около 9 тыс. человек). Губернатор отдельно остановился на докладе о необходимости создания межвузовского кампуса, который мог бы повлиять на повышение количества квалифицированных кадров.

Полина Мотызлевская

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