Главы Запорожской и Херсонской областей и ДНР отменили комендантский час для транзитного транспорта

Власти Запорожской и Херсонской областей отменили комендантский час для транзитного движения пассажиров и грузов с территории Крыма в Ростовскую область и обратно. Аналогичное решение приняли власти Донецкой народной республики (ДНР). На эти меры власти пошли после атаки беспилотников на Крымский мост.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что действие комендантского часа с 22:30 до 5:00 не будет распространяться на автомобильную дорогу М-14 Одесса—Мелитополь—Новоазовск, проходящую от Мелитополя до границы между Запорожской областью и ДНР. Такое же решение приняли по дороге М-18 Харьков—Симферополь—Ялта (от Мелитополя до границы между Запорожской и Херсонской областями).

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо тоже подписал указ об отмене комендантского часа на двух маршрутах: Джанкой—Чонгар—Новоалексеевка—Мелитополь и Армянск—Чаплинка—Аскания-Нова—Новоалексеевка—Мелитополь. Он уточнил, что сделал это «в целях обеспечения возможности круглосуточного транзитного движения пассажиров и грузов».

Врио главы ДНР Денис Пушилин также заявил, что проезд по сухопутному коридору через территорию республики будет осуществляться круглосуточно, а комендантский час отменен. Он добавил, что также вводится «ряд мер, которые обеспечат ускорение прохождения контрольно-пропускных пунктов на административной границе», но подробности не привел.

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Мост был атакован сегодня, 17 июля, там повреждено дорожное полотно. В результате ЧП погибла пара из Белгородской области, их дочь госпитализирована с ранениями средней тяжести. СКР возбудил дело о теракте. Россия возложила вину на Украину. Киев свою причастность не подтверждал.

Подробности — в материале «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Лаура Кеффер