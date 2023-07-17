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Коммерсантъ FM
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С пострадавшей на Крымском мосту девочкой находятся тетя и дядя

Рядом с пострадавшей при атаке на Крымский мост девочкой, чьи родители погибли, находятся ее дядя и тетя. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Вся страна переживает за здоровье Ангелины. Скорейшего ей выздоровления. И восстановления — в кругу семьи»,— написала омбудсмен в Telegram.

Крымский мост атаковали сегодня, 17 июля, рано утром надводными беспилотниками, Москва обвиняет в атаке Киев. На мосту повреждено дорожное полотно, но его железнодорожная часть работает. СКР возбудил дело о теракте.

Подробности — в публикации «Ъ» «Беспилотники закрыли Крымский мост».

Лаура Кеффер

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