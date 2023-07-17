Зюганов сообщил об убийстве лидера Компартии Приднестровья Хоржана

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике был убит лидер местной Коммунистической партии Олег Хоржан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Хоржан в 2020 году

Фото: Sergej Novikov / Wikipedia Олег Хоржан в 2020 году

Фото: Sergej Novikov / Wikipedia

Как сообщается в Telegram-канале КПРФ, господин Зюганов требует правоохранительные органы Приднестровья незамедлительно приступить к расследованию преступления.

По словам лидера КПРФ, убийство Олега Хоржана произошло в ночь на 17 июля. «Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. …Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться»,— сообщил господин Зюганов (цитата по «РИА Новости»). Подробности происшествия не уточняются.

Олег Хоржан был депутатом парламента (Верховного совета) Приднестровья с 2010 по 2019 год. В 2018 году суд приговорил его к четырем годам и шести месяцам годам лишения свободы по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти. Политик вышел на свободу в декабре 2022 года и заявил о намерении участвовать в следующих выборах в приднестровский парламент.

Александр Кислов