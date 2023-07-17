В Удмуртии пройдет IT-фестиваль Digital Udmurtia SummerCamp 2023

В Ижевске 29 июля состоится ежегодный летний IT-фестиваль Digital Udmurtia SummerCamp 2023 (18+). Об этом сообщает пресс-служба минцифры Удмуртии. На мероприятии в СК «Чекерил» соберутся ИТ-специалисты Удмуртии и России, чтобы получить новые знания и навыки. В минцифры отмечают большую потребность в кадрах для этой отрасли, данную проблему решают с помощью нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com / itcamp18 Фото: vk.com / itcamp18

«В этом году мы подошли более внимательно к докладной части фестиваля. Над ним работает программный комитет, который состоит из компаний Пиком, ЦВТ, Директум и коллег из Минцифры. Планируется два больших направления: "Технологические тренды" — актуальные темы для IT-специалистов и "Развитие" — направление по softskills»,— рассказал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов.

В рамках фестиваля пройдут восемь образовательных потоков и выступят более 50 спикеров. Специальными гостями фестиваля станут глава группы ВБЦ и founder соцсети TenChat Семен Теняев, автор проекта «Города России глазами нейросети» Кирилл Соловьев, председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов, генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов. Кроме того, заявлено участие представителей компаний VK, Ростелеком, 1С, Одноклассники и ряда других. Планируется обсудить перспективы развития цифровых продуктов, разработки, информационной безопасности, гибких навыках и управлении, технологические тренды.

Помимо образовательной части, будет и развлекательная. В частности, выступит рок-команда Trubetskoy.

Организаторами фестиваля выступили Альянс региональных компаний информационных технологий Удмуртии при поддержке минцифры республики.