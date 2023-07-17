В Красноярском крае туристку убило молнией при восхождении на гору

Туристка из Екатеринбурга погибла от удара молнии в природном парке «Ергаки», который расположен на юге Красноярского края. О происшествии сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, которое инициировало проверку в связи с инцидентом.

По данным СКР, сборная туристическая группа из 14 человек отправилась в поход по горному участку местности парка «Ергаки». 16 июля утром четверо из них (жительница Екатеринбурга и трое красноярцев) начали подъем на пик Звездный. Когда путники находились на высоте около 400 м, резко испортилась погода и началась гроза. В результате удара молнии погибла девушка, еще двое туристов получили травмы ног, четвертый не пострадал.

В пресс-службе ГУ МЧС по Республике Хакасия рассказали, что специалисты поисково-спасательного подразделения «Горный», базирующегося в парке «Ергаки», проводят эвакуацию альпинистов, которые пострадали от разряда молнии. «В данный момент шестеро спасателей МЧС России проводят эвакуацию пострадавших с озера Светлое по земле»,— сообщили в ведомстве.

Отметим, что 14 июля спасатели МЧС эвакуировали из парка «Ергаки» травмированного туриста из Московской области. Спасателям позвонил гид-проводник с перевала НКТ, который находится среди гор в глубине парка. Один из туристов, житель Подмосковья, сломал ногу, двигаться не мог и нуждался в медицинской помощи.

Константин Воронов, Новосибирск