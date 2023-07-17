Нижегородские власти подсчитали экономию от замены троллейбусов электробусами

На закупках электробусов для маршрутов в нагорной части Нижнего Новгорода, где планируется убрать троллейбусы, региональные власти планируют сэкономить порядка 7 млрд руб. Информацию об этом правительство Нижегородской области направило в транспортный комитет заксобрания, который на этой неделе обсудит планируемую реформу электротранспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации облправительства, сославшегося на предпроектные данные АО «Петербургские дороги», в настоящее время общий износ троллейбусной инфраструктуры в Нижнем Новгороде составляет порядка 80%, самих троллейбусов — 94%. Общая сумма затрат на реконструкцию старой сети и приобретение новых троллейбусов, по прогнозам властей, может превысить 12 млрд руб.

Расходы на создание электробусной инфраструктуры ниже более чем вдвое. На средства целевой субсидии в размере 5,31 млрд руб. в этом году планируется приобрести 113 электробусов и 53 зарядные станции.

По информации нижегородских властей, внедрение электробусов также позволит увеличить протяженность городских маршрутов. «Для сравнения протяженность троллейбусной сети составляет 63 км, а при помощи электробусов составит 142,6 км. Также на 44% количество будет увеличено подвижного состава (со 120 единиц до 173 единиц). За счет электробусов повысится мобильность общественного транспорта, и в случае необходимости будет возможно оперативное перераспределение транспортных средств между маршрутами и изменения самих маршрутов, чего лишены троллейбусные маршруты», – отметили в региональном правительстве.

Ввести электробусы в состав городского общественного транспорта предполагается в 2020-2024 годах. Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», против ликвидации троллейбусной сети возражает инициативная группа нижегородцев, направлявшая жалобы в Госдуму и органы власти.

Иван Сергеев