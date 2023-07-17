Гендиректором «ВСМПО-Ависма» избран Дмитрий Трифонов

Совет директоров производителя титана «ВСМПО-Ависма» избрал Дмитрия Трифонова генеральным директором компании. Прежде он занимал пост исполнительного директора филиала «Ависма» в Пермском крае. Решение совета директоров опубликовано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

«ВСМПО-Ависма» — российская металлургическая компания, производящая более 90% титана в РФ, экспортирует продукцию в 50 стран мира.

Полномочия и.о. гендиректора корпорации Николая Мельникова досрочно прекращены. Предыдущий гендиректор Дмитрий Осипов покинул пост 3 апреля.

И.о. исполнительного директора «Ависма» после назначения Дмитрия Трифонова станет Владимир Бабин. Прежде он был заместителем директора по технологии «Ависма».

Дмитрий Трифонов работает в «ВСМПО-Ависма» с 1984 года. Должность исполнительного директора Пермского филиала он получил в 2012 году.