Следствие не согласилось с расценками на ПО

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего заместителя руководителя ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС "Правосудие" судебного департамента» (ФГБУ «ИАЦ судебного департамента») Романа Калину. Ему инкриминируется хищение более 40 млн руб. при поставках в 2014 году программного обеспечения для департамента через подконтрольное фигуранту ЗАО «Винтегра Секьюрити». Вместе с господином Калиной по делу также проходит гендиректор ЗАО Тарас Пономарев.

Уголовное дело по факту хищения бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ; мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено главным следственным управлением СКР по Москве в сентябре прошлого года. Как было установлено в ходе предварительного расследования, 3 сентября 2014 года занимавший в то время должность заместителя руководителя ФГБУ «ИАЦ судебного департамента» Роман Калина совместно с гендиректором ЗАО «Винтегра Секьюрити» Тарасом Пономаревым в помещении бюджетного учреждения подготовили проектную и конкурсную документацию для участия указанной компании в тендере на поставку для нужд судебного департамента программного обеспечения. При подготовке документов господа Калина и Пономарев, по версии следствия, составили их таким образом, чтобы победа на предстоящем аукционе досталась именно «Винтегра Секьюрити». В результате, говорится в материалах расследования, 29 октября 2014 года Роман Калина заключил с господином Пономаревым госконтракт стоимостью 196 млн руб. на поставку департаменту программного обеспечения и расходных материалов. В рамках реализации этого соглашения, установили следователи, в ноябре 2015 года ЗАО поставило судебному департаменту программное обеспечение на 67,9 млн руб. Между тем, по данным, которыми оперирует следствие, реальная стоимость поставленных компьютерных программ составляет почти 27 млн руб. Своими действиями, считают в ГСУ СКР, фигуранты дела причинили бюджетному учреждению ущерб в размере 40,9 млн руб.

12 июля этого года следователи и оперативники приехали в офис ЗАО «Винтегра Секьюрити», расположенный во 2-м Рощинском проезде столицы, где и задержали 50-летнего Романа Калину, работающего в настоящее время в этой компании в должности исполнительного директора, а также гендиректора акционерного общества Тараса Пономарева. Они были доставлены в ГСУ и допрошены. Пока оба остаются в статусе подозреваемых — обвинение им не предъявлено. Тем не менее следствие решило ходатайствовать в суде об избрании фигурантам меры пресечения.

В своем ходатайстве следователь указал, что бывший замруководителя ФГБУ Роман Калина подозревается в совершении тяжкого преступления, за которое предусматривается наказание свыше трех лет лишения свободы. Причастность господина Калины к мошенничеству, отметил представитель ГСУ, подтверждается показаниями свидетелей, очными ставками, вещественными доказательствами, а также материалами оперативно-разыскной деятельности. Помимо этого, у следователя оказались и другие аргументы в пользу ареста фигуранта. В частности, представитель ГСУ напомнил, что господин Калина и сам ранее работал в структуре судебного департамента при Верховном суде РФ, а его отец Исаак Калина, сообщил следователь, в прошлом входил в правительство столицы, где возглавлял департамент образования и науки, а ныне является президентом Академии реализации государственной политики профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ. По мнению следствия, отец и сын имеют большие неформальные связи в правоохранительных и других государственных органах, что может привести к оказанию давления на свидетелей, следствие и даже суд.

С учетом всех этих обстоятельств, резюмировал следователь, избрание меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей, для Романа Калины не представляется возможным. Представитель ГСУ добавил при этом, что фигурант регулярно, в среднем один раз в месяц, ездит за границу, у него, по данным следствия, открыто около двух десятков счетов в зарубежных банках, например в Турции и Казахстане, а в США есть свой бизнес и недвижимость. Семья фигуранта — жена и трое детей,— по данным следствия, уже долгое время проживает в Великобритании. Эти обстоятельства, по мнению следствия, говорят в пользу того, что у господина Калины, если он будет находиться и далее на свободе, имеются все возможности скрыться от российского правосудия. Наконец, следователь отметил, что установлены не все лица, которые могут быть причастны к преступлению, и подозреваемый, оставаясь вне СИЗО, может вступить с ними в сговор, чтобы согласовать позицию по делу. Да и сам фигурант, по словам представителя ГСУ, проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений при исполнении госконтрактов.

Защита была против удовлетворения ходатайства следствия, указывая, что доводы представителя ГСУ не подтверждены доказательствами. Однако суд согласился с аргументами следователя и арестовал Романа Калину на два месяца. Теперь по закону в течение десяти дней после избрании меры пресечения подследственному должны предъявить обвинение. Тарас Пономарев тем временем помещен под домашний арест.

Следует отметить, что имя Романа Калины ранее упоминалось в связи с коррупционным скандалом, но тогда к нему самому претензий не было. В 2011 году проректоры Дальневосточного федерального университета Алексей Цхе и Виктор Атаманенко провели конкурс на создание системы «Электронный университет», целью которого было создание информационно-технической системы для студентов. Проект, который должен был осуществиться в несколько этапов и завершиться в 2013 году, но так и не был воплощен в жизнь, в общей сложности оценивался в 820 млн руб. Победу в конкурсе одержало ООО «Винтегра проекты», чьи интересы по доверенности, как выяснилось, представлял Роман Калина. При этом некоторые фирмы-конкуренты, как установили правоохранители, не были допущены к конкурсу с формулировкой «не имеют опыта выполнения работ (оказания услуг) в сфере информатизации для федеральных университетов». В результате с «Винтегрой» был заключен контракт на 647 млн руб. В качестве первого транша университет перечислил ООО более 20 млн руб., которые, по данным правоохранителей, были похищены. Следственное управление СКР по Приморью тогда возбудило уголовное дело в отношении проректоров Цхе и Атаманенко по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Юрий Сенаторов