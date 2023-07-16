В своем доме в Париже умерла актриса и певица Джейн Биркин. Ей было 76 лет. О дате и месте прощания с актрисой пока не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джейн Биркин

Фото: Johanna Geron/File Photo, Reuters Джейн Биркин

Фото: Johanna Geron/File Photo, Reuters

Газета Le Parisien сообщает, что актриса была найдена мертвой в своем доме 16 июля. BFMTV пишет, что тело обнаружил опекун. Причины смерти не уточняются.

Весной Джейн Биркин отменила концерты в связи с состоянием здоровья. «Я всегда была большой оптимисткой и я понимаю, тчто мне нужно еще немного времени, чтобы снова быть в состоянии выйти на сцену и быть с вами»,— говорила тогда певица.

Джейн Биркин снялась более чем в 80 фильмах, выпустила 20 музыкальных альбомов. Она снималась в фильмах «Фотоувеличение» и «Калейдоскоп», а также в экранизациях Агаты Кристи «Смерть на Ниле» и «Зло под солнцем».

Долгое время Джейн Биркин состояла в отношениях с французским поэтом и певцом Сержем Генсбуром. Вместе они часто исполняли на концертах песню «Je t'aime… moi non plus» («Я тебя люблю… я тебя тоже нет»).

Актриса была удостоена ордена Британской империи и награждена Французским национальным орденом.

В 2013 году сообщалось, что она тяжело переживала смерть старшей дочери: 11 декабря 2013 года Кейт Барри, дочь Джейн Биркин от первого брака, покончила с собой в возрасте 46 лет. В 2021 году сама Джейн Биркин перенесла легкую форму инсульта.

Александр Кислов