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Коммерсантъ FM
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Банк «Интеза» ввел комиссию на внесение наличных долларов и евро

Банк «Интеза» сообщил, что с 1 августа введет комиссию при внесении наличных в долларах и евро. С апреля в банке приостановлено открытие новых валютных счетов для физлиц.

Согласно опубликованным на сайте финорганизации тарифам, комиссию в 5% необходимо платить при пополнении счета до 100 тыс. долларов или евро. Если сумма пополнения будет больше, комиссия составит 10%. Комиссия не будет действовать только в случае погашения валютного кредита.

Банк «Интеза» — российская дочерняя кредитная организация итальянской группы Intesa Sanpaolo. Размер рыночной капитализации Intesa Sanpaolo на конец марта составляет €45 млрд. По этому показателю итальянская группа занимает третье место среди крупнейших банков еврозоны.

Александр Кислов

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