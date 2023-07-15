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Коммерсантъ FM
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«Зенит» победил ЦСКА и восьмой раз завоевал Суперкубок России по футболу

Футболисты санкт-петербургского «Зенита» обыграли московский ЦСКА и восьмой раз завоевали Суперкубок России. Прошедшая в Казани встреча завершилась серией пенальти. Основное время матча закончилось ничьей, ни одна из команд голов не забила.

В серии пенальти «Зенит» победил со счетом 5:4. ЦСКА выигрывал Суперкубок семь раз.

Ранее «Зенит» стал победителем Российской премьер-лиги сезона 2022/23, ЦСКА занял второе место. В первом матче нового сезона РПЛ петербуржцы сыграют с «Пари Нижний Новгород» 22 июля, ЦСКА встретится с екатеринбургским «Уралом» в тот же день.

Мария Федотова

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