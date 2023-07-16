У инфляции наступил летний сезон

Инфляция в Удмуртии по итогам первого полугодия составила 2,9%, сообщает Удмуртстат. Год назад этот показатель превышал 11%. Активнее в этом году дорожали услуги, продукты питания в последние месяцы показывают снижение из-за сезонного появления свежей плодоовощной продукции. Эксперты отмечают проинфляционные темпы изменения цен и сомневаются в вероятности дефляции в летние месяцы, как это было год назад. На это будет влиять в том числе удорожание топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Потребительские цены в Удмуртии за первое полугодие 2023 года увеличились в среднем на 2,9%. Такие данные приводит Удмуртстат. Продовольственные товары с начала года подорожали на 1,4%, непродовольственные — на 2,3%, услуги — на 5,8%.

За июнь рост цен составил 0,2%. По отношению к маю непродовольственные товары выросли на 0,6%, услуги — на 0,1%, продукты питания подешевели на 0,1%.

Из продуктов питания самый значительный рост цен в июне по сравнению с маем показал сахар — на 6,1% и мясо и птица — на 4,4%. Овощи подешевели в среднем на 7%, яйца — на 6%. Из плодоовощной продукции активнее дорожали картофель на 45%, свекла — на 33% и морковь — на 24%. Помидоры и бананы можно было купить на 17–18% дешевле, чем в мае, огурцы и зелень — на 8%.

По непродовольственным товарам в июне наблюдался небольшой рост цен на моющие и чистящие средства и строительные материалы в пределах 2%. Незначительно подешевели трикотажные изделия и мебель.

Моторное топливо с начала года стало стоить на 1,4% дороже. Больше всего цены выросли на Аи-92 и Аи-95 — на 1,3%.

Для сравнения: в первом полугодии 2022 года инфляция в Удмуртии составила 11,8%. Продовольственные товары тогда подорожали на 13,3%, непродовольственные — на 13,9%, услуги — на 6,2%.

В целом по России инфляция с начала года составила 2,8%, за июнь — 0,4%, сообщает Росстат.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов говорит, что уровень роста цен в Удмуртии практически совпадает с темпами увеличения цен по России в целом.

«Мы оцениваем эти темпы как проинфляционные, потому что показатели инфляции в 3,25% в годовом выражении не отражают действительного роста потребительских цен из-за так называемого эффекта базы прошлого года. В ближайшие месяцы годовые показатели начнут резко увеличиваться, потому что из расчета выйдут пиковые значения прошлого года и останутся месяцы дефляции летом прошлого года»,— пояснил эксперт.

По его словам, за последний месяц курс доллара вырос на 10% относительно рубля, что приведет к увеличению темпов роста потребительских цен. Помимо курса рубля, на инфляцию по-прежнему влияет дефицит некоторых товаров на российском рынке после ухода из страны их иностранных производителей или запрета на их поставки в РФ. Например, на этом фоне сильно подорожали автопром и автозапчасти, электроника, некоторые виды строительных материалов и т. д. «Переориентация импортных потоков и параллельный импорт могут увеличивать стоимость поставки многих видов товаров, особенно если логистические маршруты значительно увеличились»,— продолжает господин Чернов

Сезонный фактор всегда оказывает значительное влияние на темпы роста потребительских цен, особенно продовольственных, напоминает он. В летние месяцы традиционно дешевеет плодоовощная продукция, куры, корнеплоды, зерновые, фрукты и овощи. В прошлом году в летние месяцы в России и в Удмуртии в том числе наблюдалась дефляция, правда она наступила после очень резкого роста потребительских цен весной. В ближайшие месяцы он пока не ожидает дефляцию, хотя ЦБ прогнозирует возможность снижения потребительских цен в августе и сентябре. По мнению эксперта, может ускорится рост внутренних цен на топливо после того, как нефтяникам снизят демпферные выплаты. «Но на фоне снижения цен на сезонные продовольственные товары темпы роста инфляции могут немного замедлиться с 0,4% месяц к месяцу в июне, до 0,2–0,3% в июле»,— полагает господин Чернов.

Директор удмуртского филиала института экономики Уральского отделения Российской академии наук Анна Овчинникова отмечает, что в этом году наблюдался рост курса доллара и повышение номинальных затрат, что отразилось на росте издержек производителей, т. е. рост цен во многом связан с инфляцией издержек предприятий. Эта тенденция продолжится, считает она.

По мнению проректора по стратегическим коммуникациям и развитию ИжГТУ, профессора кафедры «Экономика и управление организацией» Раиля Галиахметова, в отличие от прошлого года, когда сначала происходил рост цен, а потом снижение, в этом году будет наоборот: «В первом полугодии мы наблюдали очень сдержанный рост, который связан с увеличением денежной массы, во втором больше факторов будут влиять на инфляцию, потому что будут расти потребности предприятий в выводе капитала и параллельном импорте. С учетом роста курса доллара, цены на все это тоже пойдут вверх».

Михаил Красильников