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Коммерсантъ FM
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Арестован начальник нижегородской колонии, подозреваемый в освобождении заключенного за взятку

Московский районный суд Нижнего Новгорода арестовал до 11 сентября начальника нижегородской исправительной колонии №5 Сергея Малышева, подозреваемого в получении взятки в 200 тыс. руб., сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда. Следствие полагает, что офицер ФСИН за деньги отпустил отбывающего срок за разбой рецидивиста Евгения Кудрявцева на десять дней к жене в Казань. Произошло это якобы в 2013 году, когда Сергей Малышев занимал пост заместителя начальника колонии.

Подозреваемый свою вину не признает. По его словам, в тот момент, когда Кудрявцев якобы отсутствовал в колонии, действующий начальник ИК-5 находился в отпуске. Его обязанности исполнял другой офицер, а значит, у Сергея Малышева не было полномочий на то, чтобы отпустить заключенного в «отпуск». Кроме того, об отсутствии заключенного в колонии на протяжении такого длительного времени обязательно стало бы известно, это было бы чрезвычайным происшествием.

Также Сергей Малышев отметил, что у него разные отношения с сослуживцами и среди них есть те, кто не стал бы ждать десять лет и сразу же доложил бы командованию о его поступке.

Защита подозреваемого заявила, что в деле Сергея Малышева нет события преступления, а все подозрения основаны только на показаниях Евгения Кудрявцева, который внезапно решил рассказать о случившемся. Также защита отметила, что Сергей Малышев имеет большое количество государственных наград и грамот, в том числе за участие в боевых действиях в Чечне.

Подозреваемый и защита настаивали на домашнем аресте, но суд принял решение об аресте. Со службы подозреваемый не уволен, с должности пока не снят.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

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