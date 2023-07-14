Два здания у Обводного канала снесут под строительство жилого дома

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга согласовал строительство жилого дома по адресу: Заозерная улица, д. 1Б в районе Обводного канала. Проект предусматривает снос двух неисторических зданий и постройку односекционного 8-этажного жилого дома с подземной парковкой, следует из материалов комитета.

Новый дом станет уже шестым по счету проектом в Петербурге для московского девелопера АО «Ойкумена». По данным ОГРН, земельный участок площадью 1955 кв. метров под строительство находится в собственности компании с апреля 2023 года.

По оценке управляющего партнера Rusland SP Андрея Бойкова, инвестиции составят около 500 млн рублей. Проект будет представлять собой небольшой клубный дом бизнес-класса с общей жилой площадью 4,5 — 5 тысяч кв. метров.

АО «Ойкумена» — небольшая строительная компания с головным офисом в Москве, реализует проекты в нескольких регионах России. В Петербурге у «Ойкумены» наибольшее число проектов. Здесь уже построены пять ЖК, последний — ЖК «Граффити» на проспекте Королева. В 2017 году компания приобрела 21 га земли рядом с Новоорловским лесопарком у финской YIT, но затем продала его «Ленстройтресту».

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