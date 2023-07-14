«Продимекс» в 2023 году проводит в Воронежской области 36 полевых опытов

Предприятия УК «Продимекс Агро» (входит в «Продимекс») в 2023 году заложили 36 полевых опытов в 13 районах Воронежской области. Об этом сообщили в компании.

Наибольшее количество опытов проводится на сахарной свекле — приоритетной для холдинга культуре. Также заложены опыты на озимой пшенице, сое, подсолнечнике, яровом ячмене.

«Испытываются различные варианты средств химической защиты растений, нормы минеральных удобрений, варианты обработки почвы, продуктивность сортов и гибридов. Как известно, в стране объявлен курс на импортозамещение, в том числе в агропромышленной сфере, поэтому наряду с иностранными гибридами сахарной свеклы и подсолнечника в опытах представлены также гибриды отечественной селекции»,— рассказали в «Продимексе».

Также внимание уделяется опытам по дифференцированному внесению агромелиорантов и минеральных удобрений. Сравниваются системы картирования урожайности (с помощью специальных датчиков, установленных на комбайнах и другой технике, составляются карты урожайности и влажности зерна для определения и достижения наилучших показателей).

«Продимекс» проводит полевые опыты ежегодно. По итогам предыдущих испытаний ведется планомерная работа по выбору наиболее эффективных вариантов химической защиты растений и схем минерального питания. С учетом особенностей региона проводится выбор гибридов и сортов (при этом по озимой пшенице и сахарной свекле исследования ведутся даже в разных почвенно-климатических зонах Воронежской области). Наряду с урожайностью анализируются и другие показатели в производственной цепочке — качество готовой продукции, экономическая эффективность применения испытываемых продуктов.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.