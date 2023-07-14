В Ульяновской области зафиксирован единственный кандидат в депутаты Заксобрания, собравший подписи на Госуслугах

В Ульяновской области зафиксирован единственный кандидат в депутаты Законодательного Собрания региона, собравший подписи на Госуслугах. Им стал самовыдвиженец Сергей Моргачев, депутат городской думы Ульяновска.

Для выдвижения в депутаты Заксобрания политик собрал 2452 подписи избирателей через систему Госуслуг. Впервые данная процедура осуществляется при помощи специализированного программно-технического комплекса по проверке подписных листов (СПТК-ПЛ), который состоит из сканера и компьютера, подключенного к специальной защищенной информационной сети.

«Конечно, в ходе проведения сбора подписей были небольшие технические недоработки, но процент брака совсем небольшой. Иногда люди сами при заполнении забывали указывать квартиру. В целом все прозрачно и современно. Личность и подпись уже точно перепроверять не нужно»,— отметил господин Моргачев.

Сергей Моргачев известен по борьбе с коррупцией и по различным инициативам по благоустройству городской территории. Еще до введения санкций политик был против переименования ряда улиц Ульяновска в честь западных компаний, чьи предприятия находились в городе.

Андрей Сазонов