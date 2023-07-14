Госдума одобрила во втором чтении повышение предельного возраста пребывания в запасе

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о повышении предельного возраста пребывания в запасе на 5 лет для граждан, имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов.

Предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве увеличен: для старших офицеров – до 65 лет (сейчас 60 лет), для младших офицеров — до 60 лет (сейчас 55 лет), для имеющих иные звания — до 55 лет (сейчас 45 лет). Для имеющих звания высших офицеров — предельный возраст остался таким же, до 70 лет.

Предельный возраст перечисленных военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго разряда — с 45 до 50 лет, третьего разряда — с 50 до 55 лет. Поправки также предусматривают, что контракт можно заключить с гражданином другого государства в возрасте до 52 лет.

Согласно поправкам, с 1 января 2024 года и до 1 января 2028 года вводится период, в который военнообязанные будут уходить в отставку поэтапно. В 2024 году граждане в возрасте 50 лет будут находиться в резерве до 51 года, в 2025 году — до 52 лет.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2022 года группой депутатов во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. В пояснительной записке к документу отмечалось, что поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» вносятся с целью включить специальную военную операцию в перечень мероприятий, в которых могут участвовать российские военные.

Полина Мотызлевская