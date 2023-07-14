На УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана

В цехе Уральского электрохимического комбината (УЭХК, предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ») произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. В результате инцидента пострадал один человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Персонал цеха эвакуировали. Сейчас там проводится санитарная обработка. В УЭХК отметил, что инцидент носит «локальный характер», а радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, поскольку активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды. Опасности для жителей Новоуральска нет.

УЭХК работает в штатном режиме.

АО «УЭХК» — предприятие Новоуральского промышленного кластера. Сегодня в АО «УЭХК» сосредоточено около 50% российских и около 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана. Более 80% продукции АО «УЭХК» поставляется на экспорт.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте