Как связаны СУЭК и «Энергосервис»

ООО «Энергосервис» создано в августе 2016 года СУЭК, которая на тот момент принадлежала Андрею Мельниченко (9 марта 2022 года он попал под санкции ЕС, за день до этого бенефициаром угольной компании стала жена бизнесмена Александра, которую в июне 2022 года тоже включили в санкционный список).

В апреле 2017 года «Энергосервис» перешел кипрской Erglis Ltd, бенефициары которой не раскрываются, но партнерства и финансирование принадлежавших господину Мельниченко активов указывают на связь компании с бизнесменом.

Так, «Кузбассэнерго» (входит в дочернюю для СУЭК Сибирскую генерирующую компанию; СГК) неоднократно привлекало заемные средства у Erglis, которая владеет 33,3% еще в одной структуре СГК — «Красжилинвест». Erglis также владеет 20,1% в «Россети Сибирь» (на 57,9% принадлежит «Россетям»), еще 18,2% у кипрской AIM Capital, через которую Андрей Мельниченко осуществлял контроль над СУЭК и «Еврохимом». В совете директоров «Россети Сибирь» 5 из 11 человек выдвинуты AIM, остальные — «Россетями», что косвенно подтверждает контроль AIM над Erglis.