Из свежей почты

Рома Козырев, 10 лет, детский церебральный паралич, фокальная эпилепсия, требуется лечение. 152 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 19 тыс. руб.

Когда Роме было три недели, у него стала дрожать рука, малыша начали лечить. Сыну стало лучше, но после массажа появились судороги. Мне удалось купить препарат, который их снял. Сын научился сидеть, брать игрушки, но не заговорил. Добавился диагноз ДЦП. С помощью Русфонда мы попали в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва). У Ромы окрепли мышцы, улучшилась мелкая моторика. Но из-за эпилепсии реабилитационные центры отказывают нам в лечении, а Рома без опоры не стоит и не ходит, не говорит. Помогите нам продолжить реабилитацию в ИМТ! Оксана Козырева, Алтайский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «У Ромы ДЦП, фокальная эпилепсия. Нужна госпитализация для обследования и реабилитации. Это позволит укрепить мышцы, скорректировать их тонус, восполнить отсутствующие навыки и развить речь».

Алена Бонадыкова, 14 лет, синдром Тричера Коллинза, недоразвитие челюстей, деформация зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 158 260 руб.

Внимание! Цена лечения 249 260 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 70 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Коми Гор» соберут 21 тыс. руб.

Алена родилась без ушных раковин, с недоразвитыми слуховыми проходами и расщелиной нёба. Зубы на нижней челюсти росли неровно, нарушился прикус. Дочка не могла жевать, с трудом глотала. Благодаря Русфонду мы начали ортодонтическое лечение в Москве. Положение нижней челюсти скорректировали, на нее установили специальный аппарат. Теперь проблем с питанием и речью нет, но прикус еще нарушен. Дочке нужен очередной этап лечения. Не оставьте нас! Юлия Бонадыкова, Республика Коми

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Алене на челюсть установлен компрессионно-дистракционный аппарат. После его удаления потребуется ортодонтическое лечение для стабилизации прикуса».

Святослав Жильнио, 9 лет, последствия инсульта, состояние после операции (гемисферотомии), требуется реабилитация. 153 239 руб.

Внимание! Цена реабилитации 547 239 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 370 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 24 тыс. руб.

В пять месяцев у сына начались эпилептические приступы, а в год с небольшим он перенес инсульт. Ему провели операцию — отделили одно полушарие мозга от другого. Приступы кончились, но он потерял зрение и слух. Еще одна операция вернула сыну слух. Лучшие результаты дала реабилитация в подмосковном центре «Три сестры», теперь Святослав ходит, заговорил, освоил шрифт Брайля. Но левые рука и нога работают плохо, лечение нужно продолжать. Помогите! Инна Еронина, Владимирская область

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Дарья Тишина (д. Райки, Московская обл.): «У Святослава проблемы с движением, речью и мышлением. На курсе реабилитации мы будем учиться бегать и прыгать, с мальчиком будут заниматься логопед и детский нейропсихолог».

Богдан Грачев, 3 года, острый лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация родственного донора. 179 388 руб.

Внимание! Цена подбора и активации донора 355 388 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 26 тыс. руб.

В октябре прошлого года сыну поставили страшный диагноз: рак крови. Химиотерапия вывела Богдана в ремиссию, но высок риск рецидива — нужна пересадка костного мозга. Подходящего неродственного донора не нашлось. Нам с мужем нужно пройти генетическое типирование, чтобы определить, кто больше подойдет Богдану в качестве донора. Государство эту процедуру не оплачивает. Спасите! Ольга Юрина, Белгородская область

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Богдану по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга. Мы проведем ее от родственного донора. Его подбором и активацией занимается Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

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