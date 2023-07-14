Суицид поставили под сомнение

Следственный комитет проверяет обстоятельства смерти в Луганске жителя Иркутской области Виктора Петрова, мобилизованного осенью 2022 года. 40-летний фермер был найден повешенным на территории палаточного лагеря, а до этого жаловался семье на побои и пытки со стороны военной полиции. Следствие возбудило дело о доведении до самоубийства. Мать погибшего утверждает, что он строил планы на будущее и не высказывал суицидальных намерений.

40-летний житель Усольского района Иркутской области Виктор Петров был мобилизован для участия в СВО осенью 2022 года. В ночь на 9 мая 2023 года он был найден повешенным на территории палаточного лагеря в Луганской народной республике. В тот же день его матери Нине Ефременко позвонили из воинской части и сообщили, что ее сын покончил с собой. Накануне Виктор Петров разговаривал с матерью и не демонстрировал никаких суицидальных намерений, говорит адвокат Яков Ионцев, сотрудничающий с правозащитной организацией «Общественный вердикт» (внесена в реестр иностранных агентов). Господин Ионцев представляет интересы семьи погибшего.

«Он строил планы на ближайшее будущее, просил прислать снаряжение и белье,— заявил адвокат.— Это ставит под сомнение версию о самоубийстве».

В апреле Виктор Петров позвонил своей матери Нине Ефременко и сообщил, что находится в гражданской больнице с переломами трех ребер. Мобилизованный утверждал, что его жестоко избили сотрудники военной полиции, которые также применяли электрошокер. Ранее Виктор Петров был задержан сотрудниками военной полиции в состоянии алкогольного опьянения. «Возможно, они его такими жесткими методами "кодировали"' от пьянства,— предположил адвокат Ионцев.— Но есть ощущение, что там еще что-то было в их мотивах, о чем мы не знаем».

Нина Ефременко не смогла лично побеседовать с “Ъ”, ссылаясь на тяжелое эмоциональное состояние.

«2 июня мы подали заявления о преступлении в СК РФ и Генпрокуратуру — о пытках в апреле и по факту смерти при сомнительных обстоятельствах»,— говорит господин Ионцев. Реакции, по его словам, не последовало, поэтому 6 июля пожаловались в прокуратуру и в военное следствие.

12 июля адвокат и мать погибшего узнали, что сотрудники дислоцированного в Луганске 122-го военного следственного отдела СК РФ возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего).

Яков Ионцев сообщил “Ъ”, что «семье еще не выдали» постановление о возбуждении дела; в следственные органы подано ходатайство об ознакомлении с ним.

По мнению семьи военнослужащего, самоубийство «похоже на инсценированное». Причастным к гибели Виктора Петрова там считают сотрудников военной полиции. «Как поясняет мать, Петров был под их постоянным контролем, он даже какое-то время жил в их палатке»,— сказал адвокат.

В СК РФ не комментируют обстоятельства, связанные с возбуждением дела.

Влад Никифоров, Иркутск