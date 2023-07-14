347,7 миллиарда долларов составил на 1 июля размер внешнего долга РФ, сообщил ЦБ. За второй квартал показатель сократился на $7,1 млрд, или на 2%. Как пояснил регулятор, в значительной степени снижение объясняется сокращением обязательств «прочих секторов» (за квартал — на 2,7%, до $216,7 млрд), в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций. Кроме того, снизилась задолженность органов госуправления (на 8,5%, до $36,99 млрд), что вызвано продажей нерезидентами российских еврооблигаций. Внешняя задолженность банковского сектора (банки и ЦБ РФ) при этом выросла на 2,6%, до $93,97 млрд.

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