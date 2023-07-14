Цефей против рака

Прокуратура Пензенской области подала апелляцию по делу предпринимателя Виталия Платова. Его осудили за попытку дать взятку главврачу Областного онкологического диспансера (ООД) через заведующего аптекой. Суд пришел к выводу, что в течение полутора лет бизнесмен был уверен, что договорился о взятке, посредник в то же время якобы не понимал, на что согласился, а предполагаемый конечный получатель незаконного вознаграждения даже не догадывался о происходящем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимый оставил в кабинете свидетеля почти 2,5 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Подсудимый оставил в кабинете свидетеля почти 2,5 млн рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Прокуратура Пензенской области и адвокат Рамиль Мянзелин обжаловали в областном суде приговор судьи Октябрьского районного суда Пензы Екатерины Андрияновой, который вынесли 27 июня Виталию Платову. Бизнесмену вменяют покушение на дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Суд первой инстанции установил, что с 1 декабря 2017 года Виталий Платов занимал должность коммерческого директора в ООО «Гарант-Мед». Как рассказал в суде господин Платов, компания торгует медицинским оборудованием, расходными материалами, химическими реагентами, занимается обучением медперсонала и ремонтом техники.

Согласно данным Kartoteka.ru, с октября 2022 года подсудимый работает гендиректором учрежденной им ООО «Итком» и числится единственным ее сотрудником. В ООО «Титан-2021» Виталию Платову с 11 апреля этого года принадлежит 10%. Господин Платов с другим соучредителем, Михаилом Цестисом разделили «Титан» в октябре 2009 года (подсудимый выкупил компанию в 2004м спустя полтора года после ее создания). С тех пор они несколько раз перекупали 50процентные ­доли.

В начале 2004 года Михаил Цесис создал ООО «Циклон», господа Бронислав Цесис и Виталий Платов купили по 50% компании в конце 2009го.

В конце 2021 года Виталий Платов узнал о скором назначении главврачом пензенского Областного онкологического диспансера (ООД) Антона Столярова. «Желая увеличить прибыль ООО „Гарант-Мед“, „Циклон“, „Цефей“ (поставщики медицинского оборудования. — «Ъ»), в интересах которых он действовал, не позднее 6 декабря решил дать взятку (господину Столярову. — «Ъ») через заведующего аптекой — провизора ГБУЗ „ООД“ ГришинаВ.В.»,— говорится в тексте приговора. Обвинение полагает, что таким образом бизнесмен хотел добиться преимуществ при поставке медтехники и изделий в ООД.Подсудимый якобы предложил главврачу10% от суммы заключенных с «Гарант-Медом», «Цефеем» и «Циклоном» контрактов.

В период с 6 апреля по 30 августа 2022-го занявший пост руководителя ООД Анатолий Столяров заключил от имени учреждения с «Цефеем» и «Циклоном» пять контрактов на поставку медтехники (лабораторная центрифуга, видеогастроскопы, микроскоп). Всего компании получили по этим договорам свыше 24,5 млн руб.

Летом, а затем и осенью прошлого года Виталий Платов подтвердил посреднику намерение дать взятку за продление благосклонности, намереваясь в 2023 году поставить диспансеру медтехнику, химреактивы и поучаствовать в составлении техзадания по закупке медицинских изделий и оборудования для нового корпуса ООД.

Утром 16 января этого года правоохранители задержали Виталия Платова в кабинете заведующего аптекой — провизора ООД при передаче господину Гришину взятки для главврача в размере 2,456 млн руб.

В суде господин Платов признал факт попытки передачи взятки, но отрицал, что как фактический руководитель упомянутых организаций отдавал указания номинальным. Он объяснил, что контрагенты «Циклона» «по старой памяти» связывались с ним для решения вопросов, а он, по договоренности с Брониславом Цесисом, получал процент с заключенных контрактов.

Бизнесмен объяснил в суде, что ознакомился с планом закупок ООД в единой информационной системе. 6 декабря 2021 года он пришел к господину Гришину и предложил услуги представляемых им организаций, рассчитывая получить в дальнейшем преференций при проведении торгов путем налаживания доверительных отношений с главврачом. Затем господин Платов принес знакомому флешку с коммерческим предложением для ООД и сказал, что будет готов отблагодарить Анатолия Столярова за победу в аукционах, «написав на листочке про 10%».

Господин Гришин рассказал в суде, что в конце 2021 года получил от Виталия Платова указанную флешку. Свидетель утверждает, что передал ее начальнику отдела закупок ООД с просьбой взять в работу те предложения, которые ее заинтересуют. По его словам, главврачу он о происходящем не сообщал.

Летом 2022го к господину Гришину снова пришел бизнесмен. Он посетовал на то, что удалось заключить не все контракты по его списку, объяснив недовольство тем, что под закупку этой техники брали займы в банке, и высказал желание, дабы покрыть «убытки», поучаствовать в составлении аукционной документации на приобретение оборудования, в частности по программе «Онкология» нацпроекта «Здравоохранение». На листке бумаги он написал предполагаемые суммы контрактов и провел от них стрелочки с указанием процентов (13, 10, 8, 5). «Как свидетель сейчас понимает, это были проценты от суммы контрактов, которые он планировал передать в случае победы компаний на торгах. Платов также говорил о том, что он будет благодарен, если его технические задания выйдут на аукцион, и указывал жестами наверх, как он сейчас понимает — на главврача»,— в приговоре уточняется, что аптекарь не придал этой жестикуляции значения.

Момент передачи взятки зафиксировали установленные в кабинете заведующего аптекой камеры. На записи видно, как Виталий Платов показал медработнику два листа, на одном из них было перечислено оборудование на 80 млн руб., которое диспансер не стал закупать. На втором листе был перечень поставленного оборудования, от него подсудимый нарисовал стрелку и подписал ее «10%», а затем достал деньги, произнес, что возвращает долг, и положил их на стеллаж в кабинете. Господин Гришин попытался отговорить знакомого от дачи взятки, но тот остановил его жестом и показал наверх, «подразумевая, что сверток нужно отнести главному врачу». Затем аптекарь позвонил правоохранителям.

Главный врач Столяров рассказал в суде, что о происходящем ему не было известно ничего. Начальник отдела закупок ООД уточнила, что получала от заведующего аптекой флешку с коммерческим предложением от подсудимого. Она рассказала, как выбрала несколько позиций и включила компании в список участников аукционов, после проведения которых заключили выше упомянутые контракты на поставку оборудования.

Суд приговорил Виталия Платова к штрафу в размере 3,8 млн руб., но снизил сумму до 3,5 млн руб. в связи с тем, что с 18 января по 27 июня 2023 года тот содержался под стражей.

Прокуратура запрашивала для подсудимого девять лет лишения свободы и штраф в размере 27 млн руб. Источник «Ъ» в силовых структурах подтвердил, что апелляционные требования стороны обвинения аналогичны. Собеседник добавил, что у органов есть основания считать Виталия Платова «фактическим собственником коммерческих структур ООО „Титан2001“, ООО „Циклон“, ООО „Цефей“ и др.».

Адвокат господина Платова Рамиль Мянзелин отказался общаться с «Ъ» по телефону.

Дарья Васенина