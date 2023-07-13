Декан тверского колледжа отправлен под домашний арест по делу о домогательствах к студенткам

Суд в Тверской области отправил под домашний арест декана кафедры циркового искусства Тверского колледжа культуры им. Н. А. Львова Михаила Волнухина. Ему предъявлено обвинение по ст. 135 УК РФ («Развратные действия») и ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»).

Основанием для возбуждения уголовного дела стали жалобы студенток колледжа о домогательствах преподавателя. Они рассказали изданию «Черта», что 54-летний преподаватель писал им «непристойные сообщения, спрашивал о половой жизни и склонял к интиму». Девушкам известно как минимум о семи случаях домогательств.

Мать одной из студенток сообщила, что пыталась решить проблему через руководство колледжа, однако реакции не последовало. В июне четыре студентки написали заявление в полицию, а когда его не приняли, обратились в управление Следственного комитета РФ по Тверской области. 22 июня Михаил Волнухин был задержан. В какой день суд вынес решение о домашнем аресте, «Черта» не уточнила.

После задержания преподавателя старшекурсницы стали угрожать девушкам, которые рассказали о домогательствах. «Говорили, чтобы мы отозвали заявление и забрали документы из колледжа, так как они нам не дадут тут в любом случае доучиться. Они соберут подписи, и его выпустят, а нам потом будет только хуже»,— рассказала 16-летняя студентка Дарья.

Михаил Волнухин — мастер спорта СССР по спортивной акробатике, судья всероссийской и международной категории. В тверском колледже преподает основы цирковых жанров, физкультуру, акробатику и историю цирка.

Лусине Баласян