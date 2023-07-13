Власти просят не расстраиваться

Нижегородские власти проиграли затяжной судебный спор с ООО «Саровинвест» о границах охраняемых зон объекта культурного наследия федерального значения, монастыря Саровская пустынь. Разбирательство касается земельного участка на стрелке рек Сатис и Саровка, где ООО «Саровинвест» планирует построить физкультурный комплекс с апарт-отелем. Власти опасаются, что девятиэтажный отель перекроет вид на монастырь и центр города, но компания выиграла все суды с администрацией Сарова и правительством Нижегородской области, частично отменив охранные ограничения. Подрядчик пообещал снизить этажность зданий, но измененный проект чиновники пока не получили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Верховный суд не заинтересовался видами на монастырь Саровская пустынь

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Верховный суд не заинтересовался видами на монастырь Саровская пустынь

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу представителей Управления госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГО ОКН) об изменении границ охранной зоны монастырского комплекса Саровская пустынь. Как рассказывал «Ъ-Приволжье», спор развернулся вокруг земельного участка площадью 18,8 тыс. кв. м, оказавшегося в границах будущей застройки территории стрелки рек Саровка и Сатис в закрытом городе Сарове. В 2011 году ООО «Саровинвест» арендовало в общей сложности 53 га земли вместе со спорным участком под комплексную застройку. Сначала она возвела на берегу Сатиса жилой комплекс «Саровская ривьера» из семи-девятиэтажных домов, после чего приступила к строительству девятиэтажного апарт-отеля с физкультурно-оздоровительным комплексом.

Изначально власти соглашались на невысокий комплекс для занятий спортом, но позже выяснилось, что застройщик проектирует большой отель.

Вместе с мэрией против высотной застройки выступили местные жители, опасаясь, что здание отеля перекроет исторический вид на древний монастырский комплекс: площадь будущего отеля по изначально заявленному проекту превышала 42 тыс. кв. м, из них физкультурный комплекс занимал лишь 1,8 тыс. кв. м.

В 2016 году правительство Нижегородской области выпустило постановление о границах охранных зон объекта культурного наследия «Монастырский комплекс “Саровская пустынь”», ограничив высоту возводимых объектов капитального строительства в пределах 8,5–12 м. Так как отель по проекту был выше, администрация Сарова отказалась выдать компании разрешение на его строительство. Юристы ООО «Саровинвест» оспорили отказы в арбитраже, доказав, что условия аренды земельного участка допускают запланированный ими проект.

Нижегородский областной суд по иску компании частично отменил постановление правительства об ограничениях охранных зон монастыря: истец доказал, что спорный участок включен в охранную зону монастыря без проектирования границ самого объекта культурного наследия и заключения историко-культурной экспертизы. В ноябре судебная экспертиза посчитала законным включение земельного участка в зону регулирования застройки ОКН федерального значения. Однако апелляция посчитала экспертизу сомнительной: эксперт сделал выводы о том, что строительство повредит монастырю и государству и негативно повлияет на качество окружающей среды. При этом влияние стройки на монастырь и качество окружающей среды не являлись предметом исследования экспертизы. Речь в ней должна была идти о законности включения участка в охранную зону ОКН и о влиянии высотного апарт-отеля на исторические видовые перспективы.

В результате правительство приняло постановление об ограничениях строительства, суд счел экспертизу недопустимым доказательством по делу и назначил другую. Ее выводы говорят, что исторический вид проект апарт-отеля не разрушит и сохранности архитектурного комплекса не навредит.

Несмотря на заявления чиновников о «несовершенстве законодательства» и привлечении трех экспертов, аттестованных Минкультом РФ, добиться рассмотрения жалобы в Верховном суде им не удалось.

В УГО ОКН с решением Верховного суда пока не знакомы. Там не стали комментировать возможные пути выхода из ситуации и переговоры с застройщиком, о которых стало известно на заседании градостроительного комитета регионального парламента. На этом заседании мэрия Сарова просила у депутатов помощи в спорах с инвестором. Депутаты заявили, что юридических полномочий повлиять на ситуацию у них нет, но они готовы съездить в Саров и попробовать разобраться с конфликтом.

Тогда же выяснилось, что митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий просил губернатора Глеба Никитина помочь сохранить исторический облик вокруг монастыря, а в марте по этому поводу у главы региона состоялось совещание с участием представителей духовенства и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В администрации Сарова уточнили «Ъ-Приволжье», что на совещании договорились с застройщиком о снижении этажности проекта.

«Застройщик планирует также возвести в пойме реки Сатис многоквартирные дома до восьми этажей, хотя изначально по проекту там предполагались трехэтажные здания. Однако доработанные решения в правительство Нижегородской области и администрацию Сарова пока не поступили. Кроме того, несмотря на заверения приостановить строительство до внесения изменений, застройка объектов по-прежнему активно ведется», — сообщили в мэрии.

Там добавили, что ограничения, установленные правительством в 2016 году, учитывали проектные решения ООО «Саровинвест», прошедшие публичные слушания. Несмотря на это, подрядчик изменил параметры и этажность объектов в одностороннем порядке, утверждают в мэрии.

В «Саровинвесте» ранее заявляли, что на совещании в облправительстве в марте 2023 года были достигнуты договоренности о снижении высоты спортивно-оздоровительного комплекса с апарт-отелем, несмотря на наличие выданного ранее на основании решения суда разрешения на строительство.

Роман Рыскаль