Вице-мэру припомнили бездействие

Заместителю главы Челябинска Александру Астахову и экс-главе комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) мэрии Сергею Чигинцеву предъявили обвинение в халатности. Речь в уголовном деле идет о нарушении прав жильцов аварийного общежития в Металлургическом районе областного центра, которые не были своевременно расселены. Обвиняемые вину не признают. Один из фигурантов считает, что ответственность за аварийное состояние лежит на управляющей компании.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На отсутствие решения вопроса с расселением жильцы аварийных домов жаловались главе СК Александру Бастрыкину

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ На отсутствие решения вопроса с расселением жильцы аварийных домов жаловались главе СК Александру Бастрыкину

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следственные органы предъявили обвинение в халатности заместителю главы Челябинска Александру Астахову и бывшему председателю комитета по управлению имуществом и земельным отношениям (КУИЗО) администрации города Сергею Чигинцеву. Об этом сообщают в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Александру Астахову и Сергею Чигинцеву вменяют в вину халатность (ч.1 ст.293 УК РФ) в рамках работы по расселению ветхо-аварийного жилья. Суть обвинений следственные органы не уточняют. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 120 тыс. руб., либо исправительных работ на срок до года, либо до трех месяцев ареста.

Ранее проживающие в аварийном жилье жители Челябинской области пожаловались председателю СК России Александру Бастрыкину на то, что вопрос с расселением их из аварийного жилья не решается. Они связали это с тем, что сотрудники администрации регионального центра, несмотря на выявленные нарушения технического состояния домов, не принимают своевременных мер по их ремонту и признанию жилья аварийным. В связи с жалобами Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК Петру Решетникову создать отдел по расследованию преступлений, связанных с нарушением жилищных прав.

По данным СК, Александр Астахов и Сергей Чигинцев вину не признают. Господин Чигинцев в разговоре с “Ъ-Южный Урал” рассказал, что обвинение связано с состоянием общежития по улице Мира, 102 в Челябинске, которое было признано аварийным в прошлом году. В декабре горожане пожаловались, что по указанию администрации рабочие разобрали торцевую стену здания с первого по пятый этажи, мотивировав это необходимостью укрепления фасада здания. По факту нарушения прав жильцов общежития было возбуждено уголовное дело о халатности

«Считаю обвинение необоснованным. Мне вменяют в вину то, что я не сделал обследование состояния общежития и тем самым оно своевременно не получило статус аварийного жилья. Однако, поскольку половина квартир была приватизирована, то решение о проведение обследования должно было принимать общее собрание жильцов. Провести его за счет муниципальных средств я не мог — не допускается тратить бюджетные деньги на частную собственность,— поясняет Сергей Чигинцев.— К тому же статус ветхо-аварийного жилья устанавливала специальная комиссия, а не я. И проводить капитальный ремонт здания можно было вне зависимости от статуса объекта».

По мнению Сергея Чигинцева, за техническое состояние общежития ответственны строители и управляющая компания. «Их вину следственные органы устанавливать не хотят — им проще сделать виновным меня»,— комментирует Сергей Чигинцев.

В приемной Александра Астахова “Ъ-Южный Урал” ответили, что комментарий по поводу обвинения может предоставить только пресс-служба администрации города.

В мэрии Челябинска назвали обвинения в бездействии необоснованными, отметив, что должностные лица администрации с 2020 года ведут большую работу по расселению аварийного жилья. «Сегодня в нашем городе 126 домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, из которых 77 не обеспечены финансированием, и на их одномоментное расселение необходимо почти 5,5 млрд руб. Мероприятия по переселению граждан из аварийных домов осуществляются в рамках трех программ в хронологической последовательности исходя из даты признания»,— говорится в официальном комментарии администрации Челябинска. Основными причинами аварийного состояния многоквартирных домов в мэрии называют как возраст зданий, так и нарушения в ходе эксплуатации, отсутствие своевременных капремонтов и должного внимания со стороны управляющих компаний и собственников жилья.

«В части расселения домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, зачастую противодействие происходит именно со стороны собственников, которые не соглашаются с предложенными компенсационными выплатами или жилыми помещениями, и обращаются в суд. На сегодня из-за судебных тяжб приостановлено расселение и снос десяти аварийных многоквартирных домов, обеспеченных финансированием»,— добавляют в администрации. В мэрии заявили о готовности оказать необходимое содействие следственным органам.

Александр Астахов окончил ЮУрГУ по специальности «Юриспруденция». До 2011 года он работал управляющим делами Челябинской городской думы. Затем восемь лет трудился на посту заместителя директора федерального учреждения «Управление по эксплуатации зданий в Северо-западном федеральном округе». С октября 2019 года является заместителем главы Челябинска по городскому хозяйству.

Сергей Чигинцев возглавлял комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Челябинска с 2015 по 2019 годы. До этого руководил агрокомплексом «Чурилово». Сейчас занимает пост первого заместителя главы Сосновского района.

Михаил Бычков