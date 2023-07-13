Составлено техническое задание на проектирование новой футбольной арены в Перми

Новый стадион для проведения футбольных матчей в Перми будет построен. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции, посвященной началу сезона, президент клуба «Амкар» Валерий Чупраков. По его словам, уже составлено техническое задание на проектирование, предпроектное решение ожидается до конца года или в начале следующего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

«Будут определяться с местом. Это будет Камская долина, но неизвестно, где именно. В наших интересах, чтобы там же была база клуба и академия. Не могу сказать, когда будет новый стадион, но он точно будет при моей жизни»,— сказал господин Чупраков.

О возможности строительства в Камской долине большой футбольной арены не менее чем на 10 тыс. зрителей «Ъ-Прикамье» сообщал в прошлом году. По мнению экспертов, нынешний стадион «Звезда» уже устарел, а возведение нового спортивного сооружения позволит проводить в Прикамье футбольные матчи высокого уровня.