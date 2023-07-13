Депутат гордумы Ульяновска поздравил участников Курской битвы

Депутат городской думы Ульяновска Сергей Моргачев вручил поздравительные адреса в честь 80-летия битвы под Прохоровкой двум ветеранам, проживающим в Засвияжье. Об этом политик сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Николай Синяков награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, Орденом Красной звезды, медалью Жукова, «За отвагу», юбилейными медалями. Ветерану исполнилось 99 лет.

Другому награжденному, Игорю Федьчуку, исполнилось 102 года. Среди его наград: Орден Отечественной войны, Орден Красной звезды, медаль «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение Ленинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Японией».

Курская битва (битва на Курской дуге), длившаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, является одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Крупнейшее танковое сражение в истории человечества началось 12 июля 1943 года под Прохоровкой. В тот же день Красная армия перешла к наступательным действиям на Курской дуге.

Андрей Сазонов