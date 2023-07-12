Преступное сообщество откатили водой

В Нижнем Новгороде суд приговорил экс-гендиректора Нижегородского водоканала Николая Николюка, его бывшего зама Александра Сидляревича и двоих московских предпринимателей к 9–16 годам строгого режима и многомиллионным штрафам. Их признали виновными в получении откатов с подрядчиков коммунальной компании в составе преступного сообщества, созданного столичными коммерсантами Олегом Лобановым и Ильей Рыжим. Фигуранты отрицают участие в ОПС. Николай Николюк предложил квалифицировать свои деяния как мошенничество с обманом контрагентов. Он утверждает, что его подставил негласный советник Сергей Багаев, обиравший бизнесменов. Осужденные намерены обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Николюк (на переднем плане в наручниках) предложил предложил суду считать его мошенником, а не коррупционером

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Николай Николюк (на переднем плане в наручниках) предложил предложил суду считать его мошенником, а не коррупционером

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В среду Канавинский райсуд Нижнего Новгорода огласил приговор по резонансному уголовному делу о взятках в муниципальном АО «Нижегородский водоканал». Получение крупных откатов от подрядчиков коммунальной компании инкриминировали бывшему гендиректору Николаю Николюку, его заместителю Александру Сидляревичу и московским коммерсантам Артему Василенко и Олегу Лобанову. Последнего вместе с неустановленным следствием Ильей Рыжим суд признал организатором преступного сообщества, собиравшего мзду с подрядчиков.

По фабуле дела, Олег Лобанов помог Николаю Николюку получить руководящую должность и назначил его главой нижегородского крыла ОПС, в котором участвовали Александр Сидляревич и другой заместитель Александр Жерноков.

Также в ОПС входил негласный советник гендиректора Сергей Багаев. В 2018–2020 годах соучастники получили от подрядчиков 41 млн руб. за покровительство, продление и своевременную оплату контрактов. Половину этой суммы им заплатил московский бизнесмен Алексей Юнкевич. Его компании «Юникон-ЗСК» и «Инвестиционные технологии» выступали субподрядчиками по ремонту коллекторов. Платил господин Юнкевич под угрозой расторжения договора генподряда.

Схожие схемы участники ОПС провернули с представителями фирм «Нижегородец», «Технострой», «Промхимсервис» и других организаций из разных российских регионов. Им обещали победы в конкурсах или увеличение объемов поставок. Откаты в размере 10–20% сумм контрактов передавили лично в кафе, ресторанах, на парковках торговых центров в Москве и Нижнем Новгороде, через благотворительные фонды Олега Лобанова «Общество друзей монастыря Ватопед на святой горе Афон» и «Отрада и утешение», а также через аффилированные компании, зарегистрированные в разных городах. Владелица клининговой компании ООО «Адамант-НН» Оксана Брызгунова за продление договора с водоканалом фиктивно устроила на работу в другую свою фирму супругу Сергея Багаева, которая заработала 1,4 млн руб. Эти средства суд зачел как взятку.

Кроме того, всем фигурантам, кроме Олега Лобанова, и бизнесмену Владимиру Пшеничникову вменили в вину мошенничество с закупкой мебели для водоканала в 1,5 раза дороже реальной стоимости.

Судя по оперативной прослушке, содержащейся в материалах дела, поборы с коммерсантов фигуранты называли «харчеванием».

Две трети полученных денег уходили москвичам, остальные распределялись между нижегородцами. Николай Николюк жаловался, что в схеме зятя Олега Лобанова Артема Василенко, которого гендиректор называл «Маленьким», денег на всех перестало хватать.

Подсудимые категорически не признали вину в получении откатов и участии в преступном сообществе. Олег Лобанов заявил, что всегда честно вел бизнес и занимался благотворительностью, как и Артем Василенко, который планировал заниматься поставками германского оборудования для ЖКХ. Александр Сидляревич также рассказал, что честно трудился и ничего из имущества не нажил.

Николай Николюк доказывал, что подрядчики честно выигрывали тендеры, и влиять на результаты торгов он не мог: в водоканале все документы фиксирует электронная система, которую невозможно обойти. Это подтвердили сотрудники компании, выступившие свидетелями в суде. По словам адвокатов, Николая Николюка назначил гендиректором тогдашний мэр Владимир Панов, а трудовой договор с ним заключил председатель совета директоров водоканала Иван Носков. Поэтому ни Олег Лобанов, ни Илья Рыжий помочь ему занять должность не могли.

Анализируя контракты, защитники подчеркнули, что объемы поставок вопреки доводам следствия снижались, а многие договоры к моменту получения взяток были закрыты. Поэтому у руководства компании не было поводов требовать взятки с контрагентов.

Николай Николюк сознался в том, что покрывал своего советника Сергея Багаева, которому обещал, но не смог обеспечить официальную должность в водоканале. Он признал, что совершал должностное мошенничество «руками Багаева», зная о его противоправных действиях, но не пресек их, а деньги до него и до остальных фигурантов не дошли.

Суд назначил Николаю Николюку 15,5 года колонии строгого режима со штрафом 190 млн руб. и запретом 12 лет руководить коммерческими организациями после освобождения. Александра Сидляревича осудили к 15 годам и двум месяцам строгого режима и оштрафовали на 140 млн руб., запретив 10 лет управлять фирмами. Олегу Лобанову дали 16 лет строгого режима, оштрафовав на 225 млн руб. Артем Василенко получил девять лет строгого режима и штраф 90 млн руб. Владимира Пшеничникова и остальных фигурантов оправдали по эпизоду с поставкой мебели, сочтя обвинение недоказанным.

Осужденные намерены обжаловать приговор. «ОПС вменили, потому что, видимо, нужно громкое дело и отчеты о борьбе с коррупцией и преступностью в стране. Никакого ОПС нет», — заявил «Ъ-Приволжье» Николай Николюк, комментируя решение суда. Сергей Багаев и Александр Жерноков ранее получили реальные сроки, несмотря на сделку со следствием.

Оксану Брызгунову и предпринимателя Сергея Крюкова из АО «Нижегородец» осудили условно.

Роман Рыскаль