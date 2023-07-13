У «Зенита» обнажилась позиция

В расположение «Зенита» прибыл бразильский игрок Марио Фернандес, ранее выступавший за ЦСКА и сборную России по футболу. Ожидается, что с ним подпишут контракт сроком на два года. Также глава правления ФК «Зенит» Александр Медведев сообщил, что в клуб возвращается еще один бразилец — Вендел. «Зенит» дал ему право вести переговоры о переходе в другую команду, но пока они не увенчались успехом. В полузащите у «Зенита» могут возникнуть новые вакансии еще из-за того, что вчера заключил контракт с французским клубом «Гавр» Далер Кузяев, выступавший за сине-бело-голубых в течение шести лет.

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Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Игроки ФК «Зенит»

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

История с Далером Кузяевым — одна из причин, по которой Сергей Семак, главный тренер «Зенита», может требовать усиления состава. Далер покинул петербургский клуб не с первой попытки. Найти новую команду за рубежом он хотел и год назад. Тогда то ли не позволила политическая ситуация, то ли просто не удалось договориться. Все завершилось тем, что, не найдя варианта за границей, Кузяев вернулся в «Зенит». И заключил с ним новый контракт, отвергнув предложения отечественных клубов. Многие тогда ждали, что Далер продолжит карьеру в московском «Локомотиве»: договоренности с этим клубом были, что называется, на мази.

Сейчас Кузяев действовал по той же схеме: после окончания контракта с «Зенитом» принялся искать вариант за рубежом при помощи своего отца, футбольного тренера, который играет роль агента. Ждали Далера и в турецком «Бешикташе», и во французской «Тулузе», и даже в «Зените», куда он мог вернуться, если бы не нашел работы за границей. Но все свелось к договоренности с клубом «Гавр». Он по итогам минувшего сезона вернулся в высшую лигу чемпионата Франции спустя 14 лет. Именно «Гавр» заключил с бывшим полузащитником «Зенита» контракт сроком на два года. Далер наконец-то сможет осуществить давнюю мечту — попробовать свои силы в зарубежном футболе.

Конечно, «Гавру» не светит в ближайшее время играть в еврокубках. По уровню мастерства Кузяев, по мнению многих, мог найти и более статусный клуб из числа тех, кто выступает в топ-5 Европы. С другой стороны, полузащитнику 30 лет — в таком возрасте искать идеальный вариант в Европе уже трудно. А тут Далер, можно надеяться, будет не просто числиться в составе участника чемпионата Франции, а играть. К тому же в наши дни российскому игроку уехать в европейский клуб проблематично. Испания негласно не приглашает игроков с российским паспортом. До уровня чемпионата Англии ни один из них не дотягивает. Опыт чемпионатов Италии и Германии показывает, что там игроки из России не добиваются успехов (можно вспомнить трансферы полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанту» и вратаря Андрея Лунева в «Байер»). Гавр, который представляет одноименная футбольная команда,— к слову, город-побратим Петербурга. Офис и стадиона клуба расположены на Bd de Leningrad, что можно перевести как Ленинградский бульвар. Какую-то связь с «Зенитом» Кузяев сохранил, не говоря о том, что, выступая за клуб из города на Неве, он выиграл пять титулов чемпиона России, два Суперкубка России и один Кубок России.

Еще один игрок, который загорелся идеей покинуть «Зенит»,— полузащитник Вендел. Он даже вовремя не вернулся в расположение команды после отпуска. В «Зените» это объяснили тем, что бразильцу дали право вести переговоры о переходе в другой клуб. Пока они не увенчались успехом. Вчера глава правления ФК «Зенит» Александр Медведев, главный из тех, кто ведет дела бразильских игроков, сообщил о том, что Вендел возвращается в Петербург. Это не значит, что он не сможет покинуть команду в нынешнее трансферное окно. Если предложение по игроку устроит «Зенит», Вендела продадут. Приобретали его осенью 2020 года у португальского «Спортинга» за €20 млн. Сейчас трансферная цена 25-летнего футболиста, если верить сайту transfermarkt — €24 млн.

Уход Далера Кузяева и возможная продажа Вендела освобождают места в центре поля «Зенита». Особенно дефицитными выглядят эти позиции с учетом того, что и Кузяев, и Вендел обладают навыками отбора мяча. Сейчас в «Зените» такой остался Вильмар Барриос, играющий на месте опорного полузащитника. Есть молодые Дмитрий Васильев, воспитанник петербургского футбола, и Александр Коваленко, пришедший из «Сочи». Может примерить это амплуа бразилец Дуглас Сантос, обычно закрывающий левую бровку. Исходя из намечающейся ротации Сергею Семаку и мог понадобиться Марио Фернандес. Хотя многие видят в нем только правого защитника — именно на этой позиции выступал игрок, защищая цвета ЦСКА и сборной России.

Другая версия прихода Марио в «Зенит» — коммерческая. Последний клуб защитника — бразильский «Интернасьонал». Именно у него «Зенит» зимой 2021 года приобрел форварда Юри Алберто. Затем бразилец, не захотев играть в России, ушел в «Коринтианс». В качестве компенсации за это бразильский клуб отдал сине-бело-голубым нескольких игроков: полузащитника Мантуана, защитника Ренана, этим летом оттуда приехал хавбек Ду Кейрос, а зимой приедет еще молодой талант Педро Энрике. «Интернасьонал» был недоволен, что, после того как ФИФА разрешила игрокам, выступающим в России, приостанавливать контракты с клубами, Юри Алберто оказался в «Коринтиансе». Может, контракт с Марио Фернандесом — часть взаиморасчетов в этой сложной финансовой схеме. По данным СМИ, игроку предложили в «Зените» зарплату в €2 млн за год. Это стало решающим фактором перехода защитника, который уже был объявлен легендой ЦСКА и сам клялся, что не перейдет в любой другой российский клуб.

Однако обстоятельства изменились. И наверняка за дуэлью «Зенита» и ЦСКА в матче за Суперкубок России, который пройдет 15 июля в Казани, Марио Фернандес уже будет наблюдать игроком петербургского клуба.

Кирилл Легков