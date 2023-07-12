Михаил Евраев пообещал Переславлю масштабные преобразования

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с и. о. главы администрации Переславля-Залесского Дмитрием Зяблицким масштабные преобразования, которые пройдут в городе. Встреча прошла в ходе рабочего визита губернатора, сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

На встрече говорилось, что на следующей неделе начнется замена тепловых, водопроводных и канализационных сетей в центре Переславля. «1,2 млрд руб. предусмотрено на замену сетей и установку счетчиков. Также завершается проектирование четырех котельных. У нас здесь будет нормальное жилищно-коммунальное хозяйство»,— отметил Михаил Евраев.

После замены сетей заменят и асфальтовое покрытие. Дорожники в этом году начнут ремонтировать и центральную улицу Свободы, протяженность ремонтируемого участка составит 2,5 км. Также планируется обустроить тротуары, заменить остановки, установить освещение. На это в 2023-2024 годах правительством области предусмотрено 160 млн руб. из областного бюджета и 8,4 млн — из городского.

«Важно, что будет реализована программа «Чистое небо», которая направлена на перенос воздушных линий связи, расположенных на опорах наружного освещения, в подземные линейно-кабельные сооружения»,— уточнил Михаил Евраев.

Также глава региона оценил ход работ по благоустройству парка имени Вейнгарта и городского пляжа у Плещеева озера. Парк стал победителем прошлогоднего онлайн-голосования по реализуемому в регионе областным правительством федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На благоустройство парка направили 28 млн руб. Уже уложено основание для обустройства пешеходных дорожек и зон отдыха, завершена прокладка кабеля, установлены опоры освещения и бордюры. Сейчас укладывают плитку. Михаил Евраев отметил важность соблюдения качества при выполнении работ и попросил главу городского округа и жителей держать ситуацию под контролем. Продолжается и благоустройство пляжа у Плещеева озера.

«Сейчас глава городского округа проводит серьезную работу, чтобы как можно быстрее вместе с жителями округа, промышленными предприятиями, малым бизнесом возродить территорию. В этом году сдадим парк и городской пляж. В следующем начнем делать благоустроенную, красивую набережную вокруг Плещеева озера. Для начала приведем в порядок 1,5 км береговой линии. На будущее планируем обустроить еще 1,5 км в другую сторону»,— заявил глава региона.

Кроме того, Михаил Евраев проверил ход работ по установке художественной подсветки Сретенской церкви на улице Московской. Завершить работы планируется к сентябрю.

«За два-три года основательной работы город серьезно преобразится и станет другим. Будет сделан рывок в развитии Переславля-Залесского»,— подчеркнул губернатор в ходе визита.

Алла Чижова